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«Урал» в последнем матче на первом сборе обыграл «Арарат»

сегодня, 20:20

Последний контрольный матч «Урала» на первом зимнем сборе на Кипре завершился победой. Команда из Екатеринбурга обыграла московский «Арарат» со счетом 2:1.

«Урал» (1 тайм): Баклов, Чернов, Динга, Ароян, Меркулов, Бевеев, Фидлер, Некрасов (Галимов, 26), Чантурия, Серченков, Портнягин.

«Урал» (2 тайм): Баклов, Балажиц, Емельянов, Кулаков, Данцев, Бумал, Димитров, Евсеев, Егорычев, Бикфалви, Ильин.

В составе «Урала» забитыми мячами отличились Игорь Портнягин и Владимир Ильин.

Несколько дней назад екатеринбуржцы обыграли четвёртую команду чемпионата Румынии.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:59
Состав Арарата тоже интересен.
drug01
drug01
сегодня в 20:45
Урал должен играть чаще хорошо!
piercman
piercman
сегодня в 20:40
15 апреля урал привычно надерёт хряков, и все будут довольны. (традиционный коммент про спартак)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 20:27
"Урал" в состоянии обыграть не только армянский проект.
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