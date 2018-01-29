«Урал» в последнем матче на первом сборе обыграл «Арарат»

Последний контрольный матч «Урала» на первом зимнем сборе на Кипре завершился победой. Команда из Екатеринбурга обыграла московский «Арарат» со счетом 2:1.
«Урал» (1 тайм): Баклов, Чернов, Динга, Ароян, Меркулов, Бевеев, Фидлер, Некрасов (Галимов, 26), Чантурия, Серченков, Портнягин.
«Урал» (2 тайм): Баклов, Балажиц, Емельянов, Кулаков, Данцев, Бумал, Димитров, Евсеев, Егорычев, Бикфалви, Ильин.
В составе «Урала» забитыми мячами отличились Игорь Портнягин и Владимир Ильин.
Несколько дней назад екатеринбуржцы обыграли четвёртую команду чемпионата Румынии.