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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет6.84.31.48
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.753.252.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет104.951.33
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.353.152.25
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.51.15
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Вагнер Лав: «„Бешикташ“ - это новый этап в моей карьере»

сегодня, 00:19

Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой переход из «Аланьяспора» в «Бешикташ».

«Я очень счастлив. Это новый этап в моей карьере. Сделаю максимум возможного, чтобы играть так, как в „Аланьяспоре“, и даже лучше. Есть более 30 миллионов фанатов, любовь которых я хочу завоевать», - сказал футболист.

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Все комментарии
Kuprin
Kuprin
сегодня в 01:46
Нам бы не помешал сейчас
За адекватность
За адекватность ответил Великолепный
сегодня в 01:08
Великолепный:
Может и видел, но армейцы не имели возможности выкупить бразильца, а «Аланьяспор» не рассматривал вариант с арендой.
Жаль, но позволю с Вами не согласиться. В ЛЧ заработали, сумма выкупа невелика по нынешним меркам, понимаю, что за новый стадион Гинер в долгах, но сделать приятное болелам, и вернуть одну из легенд клуба(21-го века) он бы мог.Из своих бы отдал, не обеднел бы. ИМХО
Казанский
Казанский ответил viv
сегодня в 01:06
viv:
Вагнер лучший нападающий легионер который был в РФПЛ.
Спорно.Домингс лучший
Суеверный
Суеверный
сегодня в 00:53
Успеха, Ваня.
Великолепный
Великолепный ответил За адекватность
сегодня в 00:51
За адекватность:
А Гинер это видел? Думаю нет.
Может и видел, но армейцы не имели возможности выкупить бразильца, а «Аланьяспор» не рассматривал вариант с арендой.
За адекватность
За адекватность ответил Великолепный
сегодня в 00:48
Великолепный:
https://www.youtube.com/watch?v=Nx5dQYdJo5g
А Гинер это видел? Думаю нет.
viv
viv
сегодня в 00:44
Вагнер лучший нападающий легионер который был в РФПЛ.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:39
Нет никаких сомнений, что Вагнер Лав по-прежнему мог бы украшать собой РФПЛ и побороться за звание лучшего бомбардира российского чемпионата. У бразильца остались добрые воспоминания о периоде в ЦСКА. Он и сам это подтверждал, в частности, в интервью Globoesporte летом прошлого года нападающий признался в любви к болельщикам московского клуба. Да и не только их вспоминает Вагнер Лав.

«Я к Евгению Гинеру очень тепло отношусь, – сказал экс-армеец в другом интервью. – Он и правда был для нас как папа. Впрочем, мы давно не виделись. Вот в Монако встречался как-то с Романом Бабаевым, но, к сожалению, тогда у нас не было много свободного времени, чтобы пообщаться. Время мало что решает в таких отношениях. Если президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же без промедления».

Очевидно, вопрос упирается в финансовую плоскость. ЦСКА крайне необходим форвард, который смог бы делать результат. Бабаев признавался в сентябре, что клуб пытался вернуть в межсезонье кого-то из прежних лидеров своей атаки – Вагнера Лава, Сейду Думбия или Ахмеда Мусу. Похоже, вопрос удастся решить лишь сейчас и только с нигерийцем. Армейцы не имели возможности выкупить бразильца, а «Аланьяспор» не рассматривал вариант с арендой.
Великолепный
Великолепный ответил За адекватность
сегодня в 00:28
За адекватность:
Лучше бы ЦСКА его арендовал.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:25
Удачи Ваня!))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:22
Лучше бы ЦСКА его арендовал.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:21
наташа
cska.78
cska.78
сегодня в 00:21
Давай, Ваня, наколоти там голов!
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