Вагнер Лав: «„Бешикташ“ - это новый этап в моей карьере»

Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой переход из «Аланьяспора» в «Бешикташ».
«Я очень счастлив. Это новый этап в моей карьере. Сделаю максимум возможного, чтобы играть так, как в „Аланьяспоре“, и даже лучше. Есть более 30 миллионов фанатов, любовь которых я хочу завоевать», - сказал футболист.
«Я к Евгению Гинеру очень тепло отношусь, – сказал экс-армеец в другом интервью. – Он и правда был для нас как папа. Впрочем, мы давно не виделись. Вот в Монако встречался как-то с Романом Бабаевым, но, к сожалению, тогда у нас не было много свободного времени, чтобы пообщаться. Время мало что решает в таких отношениях. Если президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же без промедления».
Очевидно, вопрос упирается в финансовую плоскость. ЦСКА крайне необходим форвард, который смог бы делать результат. Бабаев признавался в сентябре, что клуб пытался вернуть в межсезонье кого-то из прежних лидеров своей атаки – Вагнера Лава, Сейду Думбия или Ахмеда Мусу. Похоже, вопрос удастся решить лишь сейчас и только с нигерийцем. Армейцы не имели возможности выкупить бразильца, а «Аланьяспор» не рассматривал вариант с арендой.
«Я к Евгению Гинеру очень тепло отношусь, – сказал экс-армеец в другом интервью. – Он и правда был для нас как папа. Впрочем, мы давно не виделись. Вот в Монако встречался как-то с Романом Бабаевым, но, к сожалению, тогда у нас не было много свободного времени, чтобы пообщаться. Время мало что решает в таких отношениях. Если президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же без промедления».
Очевидно, вопрос упирается в финансовую плоскость. ЦСКА крайне необходим форвард, который смог бы делать результат. Бабаев признавался в сентябре, что клуб пытался вернуть в межсезонье кого-то из прежних лидеров своей атаки – Вагнера Лава, Сейду Думбия или Ахмеда Мусу. Похоже, вопрос удастся решить лишь сейчас и только с нигерийцем. Армейцы не имели возможности выкупить бразильца, а «Аланьяспор» не рассматривал вариант с арендой.