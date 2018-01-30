Вагнер Лав: «„Бешикташ“ - это новый этап в моей карьере»

Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой переход из «Аланьяспора» в «Бешикташ».

«Я очень счастлив. Это новый этап в моей карьере. Сделаю максимум возможного, чтобы играть так, как в „Аланьяспоре“, и даже лучше. Есть более 30 миллионов фанатов, любовь которых я хочу завоевать», - сказал футболист.