Черчесов: «Дзюба в „Арсенале“? Мы уже декларировали, нужен ли сборной габаритный форвард»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи «Футбол России» ответил на вопрос о том, повышает ли вероятный переход нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в тульский «Арсенал» шансы форварда вернуться в национальную команду перед чемпионатом мира:

«Мы уже декларировали после Кубка Конфедераций, нужен ли нам габаритный нападающий или нет, независимо от фамилии. Дзюба играл у меня в 18 лет. Мы чётко понимаем его портрет, что ему надо, чтобы он себя проявлял».