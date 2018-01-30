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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет6.84.31.48
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.753.252.6
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Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.51.15
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Черчесов: «Дзюба в „Арсенале“? Мы уже декларировали, нужен ли сборной габаритный форвард»

сегодня, 01:27

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи «Футбол России» ответил на вопрос о том, повышает ли вероятный переход нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в тульский «Арсенал» шансы форварда вернуться в национальную команду перед чемпионатом мира:

«Мы уже декларировали после Кубка Конфедераций, нужен ли нам габаритный нападающий или нет, независимо от фамилии. Дзюба играл у меня в 18 лет. Мы чётко понимаем его портрет, что ему надо, чтобы он себя проявлял».

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 08:52
Усатому надо было просто ладонь к какой нибудь деревяшке приложить, сделать фото и в виде ответа разместить, вот это было бы остроумно и справедливо )))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:49
Никому ненужное дерево.
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 06:53
Сказал бы просто: не нужен..
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:47
Он хоть сам понял, что наплёл? А всего то мог бы сказать, повышает шансы переход в Тулу или ни хрена.
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL ответил Василий 50
сегодня в 06:29
Василий 50:
Не любит Усатый Дзюбу.
а кто его любит?даже его клуб не взял его на сборы
ДСА
ДСА
сегодня в 05:18
Десяток мячей положить в оставшихся матчах и пропуск а сборную в кармане.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:19
Не любит Усатый Дзюбу.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 03:07
На тульских пряничках окончательно разжиреет и превратится уже в настоящий БАОБАБ !!!
cska plus
cska plus
сегодня в 02:33
Что за человек Стас, ничем не отличается от Дзюбы, Артём хотя бы шутить умеет.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:20
Сборной с усатым что с Дзюбой, что без ничего не светит
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 02:00
Даже лавку полировать в Сборной не доверяют...)

Сходил за Трофеем))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:59
"Декларировали"," конфиденциально", Первое из французского( в других источниках латинского языка), второе где-то там же, Вас Мутко всех покусал? Выучил английский и решил не останавливаться на достигнутом?
eaguar
eaguar
сегодня в 01:51
В святки Дзюба нагадал,
Что поедет в " Арсенал",
Только бес его попутал,
города он перепутал.....
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