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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Головин: «На фоне нагрузок играть тяжело, но к матчу с „Црвеной“ будем готовы на 100%»

сегодня, 02:22
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА13.02.2018 в 20:00 Не начался

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями от контрольного матча с «Пястом» (0:0) и выразил уверенность в том, что «армейцы» будут максимально готовы к первому поединку с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы 13 февраля:

«Матч получился сложным, на фоне нагрузок тяжело играть. Но считаю, что провели хороший матч. Было как минимум три момента, чтобы забить, но реализовать их не получилось. Владели преимуществом всю игру. Как в первом, так и во втором тайме контролировали мяч. Но за владение мячом очков не дают.

На первом сборе мы заложили хороший фундамент. При нагрузках на сборах всегда тяжело играть, мы это понимаем, такова подготовка к сезону.

К 13 февраля мы точно будем готовы на 100 процентов. У нас ещё несколько товарищеских игр, этого должно быть достаточно».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:24
Все нормально,результат в товарняке это ерунда,а вот Црвену звезду должны укатать.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 06:14
На новостях о "Спартаке" коней гораздо больше, чем здесь.
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 05:25
Удачи в игре с Красной Звездой!
Kuprin
Kuprin
сегодня в 04:30
тяжело в учении - легко в бою
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:10
Надо готовиться.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 03:13
ЦСКА удачи!
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