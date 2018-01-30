Головин: «На фоне нагрузок играть тяжело, но к матчу с „Црвеной“ будем готовы на 100%»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями от контрольного матча с «Пястом» (0:0) и выразил уверенность в том, что «армейцы» будут максимально готовы к первому поединку с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы 13 февраля:

«Матч получился сложным, на фоне нагрузок тяжело играть. Но считаю, что провели хороший матч. Было как минимум три момента, чтобы забить, но реализовать их не получилось. Владели преимуществом всю игру. Как в первом, так и во втором тайме контролировали мяч. Но за владение мячом очков не дают.

На первом сборе мы заложили хороший фундамент. При нагрузках на сборах всегда тяжело играть, мы это понимаем, такова подготовка к сезону.

К 13 февраля мы точно будем готовы на 100 процентов. У нас ещё несколько товарищеских игр, этого должно быть достаточно».