«Атлетик» собирается заплатить рекордную сумму за Иньиго Мартинеса

Защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Атлетике» из Бильбао, заменив Эмерика Ляпорта, который выплатил баскскому клубу € 65 млн, чтобы присоединиться к «Манчестер Сити».

Согласно информации источника, «Атлетик» готов выплатить отступные за Мартинеса в размере € 32 млн. Вскоре сделка должна быть оформлена официально. Трансфер 26-летнего баска в «Атлетик» станет рекордным для Испании. Пока самым дорогим приобретением среди защитников является Серхио Рамос, в 2005 году перешедший из «Севильи» в «Реал» за € 27 млн.