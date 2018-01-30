Мещеряков: «6-8 млн евро – это очень странная цифра за Оздоева»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи об интересе «железнодорожников» к игрокам «Рубина» Магомеду Оздоеву и Рифату Жемалетдинову:

«Рассказывали про разных игроков – кого-то нам совершенно необоснованно приписали в СМИ, кого-то мы действительно обсуждали. Но, по крайней мере, я фамилий Оздоева и Жемалетдинова от Юрия Павловича не слышал. Есть целый список футболистов, который определяет трансферный комитет клуба. В него входит не только главный тренер. Члены этого комитета по итогам совместной работы определяют приоритетные кандидатуры и выносят их на рассмотрение совета директоров. Кандидатуры Оздоева и Жемалетдинова до совета директоров не доходили.

Я лишь в некоторых публичных источниках видел цифры, которые якобы хочет выручить за них „Рубин“. Они странные. € 6-8 млн – это очень странная цифра за Оздоева. При всём моём к нему уважении. Хотеть можно чего угодно. Но такие запросы выглядят очень странно».