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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
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Мещеряков: «6-8 млн евро – это очень странная цифра за Оздоева»

сегодня, 06:22

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи об интересе «железнодорожников» к игрокам «Рубина» Магомеду Оздоеву и Рифату Жемалетдинову:

«Рассказывали про разных игроков – кого-то нам совершенно необоснованно приписали в СМИ, кого-то мы действительно обсуждали. Но, по крайней мере, я фамилий Оздоева и Жемалетдинова от Юрия Павловича не слышал. Есть целый список футболистов, который определяет трансферный комитет клуба. В него входит не только главный тренер. Члены этого комитета по итогам совместной работы определяют приоритетные кандидатуры и выносят их на рассмотрение совета директоров. Кандидатуры Оздоева и Жемалетдинова до совета директоров не доходили.

Я лишь в некоторых публичных источниках видел цифры, которые якобы хочет выручить за них „Рубин“. Они странные. € 6-8 млн – это очень странная цифра за Оздоева. При всём моём к нему уважении. Хотеть можно чего угодно. Но такие запросы выглядят очень странно».

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Все комментарии
mikysss
mikysss
сегодня в 11:07
скорее эта сумма за обоих - тогда логично
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:01
Ну это действительно не реально. Втереть его можно только Зениту. Другие клубы не потянут.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:59
Оздоев мне напоминает Касаева. Покажут несколько игр на хорошем уровне, а потом идёт спад и на лавке сидя. Так что смысла покупать не вижу, тем более за такие деньги.
loko7
loko7
сегодня в 08:52
Не нужен этот Оздоев, лучше потратьте эти деньги на удержание лидеров.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:16
Что-что, а деньги считать Локомотив умеет
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 06:50
Его и бесплатно не захотят брать...
Alex-96
Alex-96
сегодня в 06:47
ну так это 5,5 - 7,5 лямов это за Оздоевкий паспорт плюс тысяч 500 за него самого, вот столько и выходит
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