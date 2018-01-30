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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Болт: «После просмотра в „Боруссии“ станет ясно, есть ли смысл заниматься футболом»

сегодня, 07:17

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт, тренирующийся вместе с профессиональным ямайским клубом «Мамелоди Сандаунс», поделился ожиданиями от грядущего просмотра в дортмундской «Боруссии», который состоится в марте:

«Это то, что я хочу сделать, и у меня сейчас есть такая возможность. После просмотра я смогу понять, имеет ли смысл продолжать делать то, что я делаю, или не имеет. Таков мой план».

Ранее 31-летний спортсмен предложил свои услуги Дэвиду Бекхэму, который основал собственный клуб в США и зарегистрировал его в МЛС.

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Все комментарии
No problem
No problem
сегодня в 10:04
Узбагойзя.
Barcamilan
Barcamilan
сегодня в 08:56
да пусть поиграет, потом сапсем поздно будет
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:22
Очень сомнительная и нереальная задумка бегунка.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:17
Он же будет мячик обгонять!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:40
Я думаю он мог бы им стать,только если бы начал им заниматься в детства, а не в 31
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 07:27
Бред полнейший. Болт не будет футболистом, как бы ему этого не хотелось.

Да, он может сыграть пару матчей для привлечения зрителей, не более того.
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