Болт: «После просмотра в „Боруссии“ станет ясно, есть ли смысл заниматься футболом»

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт, тренирующийся вместе с профессиональным ямайским клубом «Мамелоди Сандаунс», поделился ожиданиями от грядущего просмотра в дортмундской «Боруссии», который состоится в марте:

«Это то, что я хочу сделать, и у меня сейчас есть такая возможность. После просмотра я смогу понять, имеет ли смысл продолжать делать то, что я делаю, или не имеет. Таков мой план».

Ранее 31-летний спортсмен предложил свои услуги Дэвиду Бекхэму, который основал собственный клуб в США и зарегистрировал его в МЛС.