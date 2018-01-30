Зидан увеличивает нагрузки, готовя команду к матчу с ПСЖ

Уже через две недели «Реал» померится силами с прогремевшим на весь футбольный мир ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам не хватило энергии, мы подсели физически», - отмечал наставник «сливочных» Зинедин Зидан после поражения от «Леганеса» и вылета из Кубка Испании.

Француз решил увеличить нагрузки и поработать над выносливостью футболистов. Сообщается, что у каждого игрока будет индивидуальное расписание тренировок.

Зидан не исключает, что от противостояния с ПСЖ может зависеть его будущее.