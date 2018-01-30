Зидан увеличивает нагрузки, готовя команду к матчу с ПСЖ

Уже через две недели «Реал» померится силами с прогремевшим на весь футбольный мир ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Нам не хватило энергии, мы подсели физически», - отмечал наставник «сливочных» Зинедин Зидан после поражения от «Леганеса» и вылета из Кубка Испании.
Француз решил увеличить нагрузки и поработать над выносливостью футболистов. Сообщается, что у каждого игрока будет индивидуальное расписание тренировок.
Зидан не исключает, что от противостояния с ПСЖ может зависеть его будущее.
На второй тайм,Реал выходит мертвым.
Сделать игру уже в первом тайме,отнимает много сил и психики.
Мадриду нужно найти баланс,если не получается в первом,не надо попу рвать,а потихонечку ждать и добивать во втором.
На второй тайм,Реал выходит мертвым.
Сделать игру уже в первом тайме,отнимает много сил и психики.
Мадриду нужно найти баланс,если не получается в первом,не надо попу рвать,а потихонечку ждать и добивать во втором.
Такое уже было - Эмери должен подготовиться к этому.
Такое уже было - Эмери должен подготовиться к этому.
Удачи Реалу!
Удачи Реалу!