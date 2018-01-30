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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Зидан увеличивает нагрузки, готовя команду к матчу с ПСЖ

сегодня, 08:18
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Уже через две недели «Реал» померится силами с прогремевшим на весь футбольный мир ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам не хватило энергии, мы подсели физически», - отмечал наставник «сливочных» Зинедин Зидан после поражения от «Леганеса» и вылета из Кубка Испании.

Француз решил увеличить нагрузки и поработать над выносливостью футболистов. Сообщается, что у каждого игрока будет индивидуальное расписание тренировок.

Зидан не исключает, что от противостояния с ПСЖ может зависеть его будущее.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 10:16
Зидан решил увеличить силовые нагрузки и сейчас каждый футболист должен целый день таскать 80-ти килограммовую косметичку Роналды )
No problem
No problem
сегодня в 10:01
Это да.
На второй тайм,Реал выходит мертвым.
Сделать игру уже в первом тайме,отнимает много сил и психики.
Мадриду нужно найти баланс,если не получается в первом,не надо попу рвать,а потихонечку ждать и добивать во втором.
drug01
drug01
сегодня в 09:47
Я почему то верю в Реал??!!!!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:38
...."Реал померится силами с прогремевшим на весь футбольный мир ПСЖ"....То что ПСЖ-денежный мешок,это и так известно и никакого отношения к футбольному миру,это никак не относится.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 09:37
Интересный предстоит матч, лишь бы судьи не вмешались.
Такое уже было - Эмери должен подготовиться к этому.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:01
Ждём с нетерпением
NGY
NGY
сегодня в 08:41
Вот это правильно, а то в концовках проседаем физически и пропускаем гол, а силы забить ответный, не говоря уже о том, чтобы выиграть и речи не могло быть.

Удачи Реалу!
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
сегодня в 08:24
Вряд ли - это поможет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:22
Перенял систему подготовки российских биатлонистов
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