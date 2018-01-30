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Моуриньо доволен составом МЮ перед встречей с «Тоттенхэмом»

сегодня, 08:55
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 23:00 Не начался

Дейли Блинд восстанавливается от повреждения, полученного в январе, Златан Ибрагимович и Эрик Байи вне строя уже достаточно давно. В целом же у «Манчестер Юнайтед» с кадрами все в порядке, и в преддверии матча 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» наставник «красных дьяволов» Жозе Моуриньо всем доволен:

«Да, конечно, когда у тебя нет игроков, это настоящая головная боль. Если многие остаются в лазарете, у тебя проблемы. Но когда почти все доступны и готовы выступать на высоком уровне, это проблемы уже приятные».

МЮ одержал пять побед подряд во всех турнирах, но встреча со «шпорами» станет самой сложной проверкой.

Ранее Моуриньо отмечал, что будет готов отпустить Ибрагимовича, если он захочет покинуть клуб.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил cannongun
сегодня в 10:54
cannongun:
для особо упоротых поклонников скамца - заглянул бы в кэфы у буков, прежде чем фаворита искать, балабол
эти буки и ставки лохотрон чистой воды, но как говорится - без 8 жизнь плоха
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:38
Надеюсь, что "Тоттенхэм" испортит настроение "Самовлюбленному" и даже поставлю на это.
cannongun
cannongun
сегодня в 10:13
для особо упоротых поклонников скамца - заглянул бы в кэфы у буков, прежде чем фаворита искать, балабол
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил ДСА
сегодня в 09:48
ДСА:
Шансы равны
МЮ - фаворит в любой игре, не зависимости против кого играет,будь то Тоттенхэм,МС или Барса,Бавария и прочие
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:44
Матч ожидается результативным.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:19
Шансы равны
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