Моуриньо доволен составом МЮ перед встречей с «Тоттенхэмом»

Дейли Блинд восстанавливается от повреждения, полученного в январе, Златан Ибрагимович и Эрик Байи вне строя уже достаточно давно. В целом же у «Манчестер Юнайтед» с кадрами все в порядке, и в преддверии матча 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» наставник «красных дьяволов» Жозе Моуриньо всем доволен:

«Да, конечно, когда у тебя нет игроков, это настоящая головная боль. Если многие остаются в лазарете, у тебя проблемы. Но когда почти все доступны и готовы выступать на высоком уровне, это проблемы уже приятные».

МЮ одержал пять побед подряд во всех турнирах, но встреча со «шпорами» станет самой сложной проверкой.

Ранее Моуриньо отмечал, что будет готов отпустить Ибрагимовича, если он захочет покинуть клуб.