Мхитарян: «Футбол „Арсенала“ — мечта для игроков, предпочитающих атаку»

Новичок «Арсенала» Генрих Мхитарян с нетерпением ждет возможности выступать за «канониров» как можно чаще:

«Конечно, очень важно, когда тренер тебя уважает. Знаю, что Венгер требовательный специалист, ему нравится, когда игроки открывают в себе новые грани. Он был одной из причин, почему я перешел в „Арсенал“. Все знают, что это прекрасный менеджер.

Я давно знаю Вегнера, и в своем решении даже не сомневался. Считаю, что футбол „Арсенала“ может стать мечтой для каждого игрока, предпочитающего атаку».

Ранее армянский хавбек лестно высказался о своем новом одноклубнике Месуте Озиле.