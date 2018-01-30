Ледесма: «Игроки „Локо“ относятся к решениям Семина с уважением. Отсюда и результат»

Бывший тренер по физподготовке «Локомотива» Феликс Ледесма, работающий ныне в китайском клубе «Хебей Чайна Форчун», считает, что «железнодорожники» в этом сезоне должны брать титул РФПЛ:

«100% должны брать титул. Сейчас главное в „Локомотиве“ – коллектив. Они бьются друг за друга. Может, они потеряют где-то очки, но догнать их будет уже сложно. Всё-таки 8 очков – мощный отрыв для 10 туров. Тем более, когда „Локомотив“ силён.

В чём заключается секрет успеха „Локомотива“? В атмосфере вокруг тренера. Важно, что игроки относятся к его решениям с уважением. Отсюда и результат. Игроки, тренер, президент – все относятся к делу немного профессиональнее».

В последнем туре чемпионата России «Локомотив» обыграл «Тосно» и укрепил свои лидерские позиции в турнирной таблице.