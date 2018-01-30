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Семак: «Не скажу про Дзюбу, но Шатова и Новосельцева я в „Уфе“ хотел бы видеть»

сегодня, 09:39

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел краткие итоги первой части сезона и признал необходимость усиления состава:

«Выводы по итогам 20 туров не делают. Впереди еще 10 игр – все может измениться. Говорить о том, что „Уфа“ могла набрать больше очков, не буду. Всегда есть матчи, в которых команда упустила какие-то моменты. Например, поражения от „Зенита“ и „Ростова“ получились обидными, но… Мы имеем, что имеем. Это футбол.

Когда у тебя ломаются центральные защитники, приходится перестраивать тактику. Были дисквалификации, травмы. Все – как обычно. Сейчас, на сборах, команда постарается быстрее восстановить нормальное функциональное состояние. Прогресс заметен каждый день. Победа над „Вислой“ в контрольном матче порадовала.

Я не знаю, сможем ли мы зимой укрепиться. Надо разговаривать с генеральным директором, после этого будет понимание. Но усиление, безусловно, нужно. В каждой линии. Без приобретений прогрессировать невозможно. Более того, сложно удержать и завоеванные позиции.

Не скажу про Дзюбу. Но Олега Шатова и Ивана Новосельцева я в команде хотел бы видеть. Впрочем, никаких конкретных предложений мы не делали. По многим причинам „Уфе“ пока сложно конкурировать с другими командами Премьер-Лиги».

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Т34
сегодня в 11:14
Т34:
Погребняк и Дзюба выходцы из спартаковской школы, но после попадания в школу "жизни" питерского проект-клуба, все видят, какие "звезды" получаются после пребывания в Зените. Много ли желающих приобрести этих "звезд"? Да..., даже середняки сомневаются в их надобности. Паша показал себя во всей "красе" в Динамо и трудно будет на что-то расчитывать. Ну, а Артема, по старой памяти, может приютить Божевич в тульском Арсенале, будет там шутить, это у него лучше получается, чем играть в футбол.
Теплое с мягким не путай.
Погребняк после дубля Баварии, чемпионства Зенита, Кубка и Суперкубка УЕФА еще и в Германии играл, да и в Англии попылил. А мог бы как 250 спартаковцев сидеть без титулов 16 лет.
Дзюба же слишком долго проторчал в системе спартака, пропитался духом пораженчества.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:59
Дзюбу никто не хочет брать, только Спартак, но сразу взять не могут из-за ненависти болельщиков. Поэтому решили сначала в фарм-клуб Арсенал, а потом завершения карьеры в Спартаке. Федун всё просчитал.
Т34
Т34
сегодня в 10:52
Погребняк и Дзюба выходцы из спартаковской школы, но после попадания в школу "жизни" питерского проект-клуба, все видят, какие "звезды" получаются после пребывания в Зените.
Много ли желающих приобрести этих "звезд"? Да..., даже середняки сомневаются в их надобности. Паша показал себя во всей "красе" в Динамо и трудно будет на что-то расчитывать. Ну, а Артема, по старой памяти, может приютить Божевич в тульском Арсенале, будет там шутить, это у него лучше получается, чем играть в футбол.
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
сегодня в 10:51
Возмужал Богданыч.
Terek-Anji
Terek-Anji
сегодня в 10:49
Про какую тактику он говорит? Это игра в 11 защитников?

Забить случайный голешник и весь матч на отбой. Не льстил бы себе, называя это убожество тактикой.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:43
Для всех троих жизнь дала трещину - "проект" закрывается.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:40
Интересно, найдется ли клуб, который поднимет Дзюбу с пола.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:28
Семак:
«Не скажу про Дзюбу, но Шатова и Новосельцева я в „Уфе“ хотел бы видеть»
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Заголовок достаточно исчерпывающий, из него понятно все о каждом игроке.
kust07
kust07
сегодня в 10:22
Дзюба никому не нужен.Бревно,оно и в Африке-бревно!
Скоро и бутсы на гвоздик повесит)
grafff
grafff
сегодня в 10:22
Про дзюбку правильно
ДСА
ДСА
сегодня в 10:20
Тут надо думать, что имелось ввиду, что Дзюбы точно в Уфе не будет.
морозз
морозз
сегодня в 10:17
Фарм клуб Зенита жалуется на отсутствие денежной массы, смешно как то это читать!
LOpp
LOpp
сегодня в 10:03
удачи Уфе! занять 6-7 место будет хорошим результатом.
cska plus
cska plus
сегодня в 10:02
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 09:56
    дзюбинью никто не хочет видеть у себя ))))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 09:54
    Да тяжело таким командам конкурировать за высокие места.
    cpartak60
    cpartak60
    сегодня в 09:51
    ну так забирай!а дзюба у божовича раскроется по-новому!!!
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 09:50
    Сергей Богданович достойно влился в тренерский цех и своей работой доказывает,что нет ничего невозможного,и что даже с Уфой(да простят меня её болельщики)можно добиваться хороших результатов.
    rawer
    rawer
    сегодня в 09:48
    Даже будущему тренеру Зенита не нужен Дзюба)
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