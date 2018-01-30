Семак: «Не скажу про Дзюбу, но Шатова и Новосельцева я в „Уфе“ хотел бы видеть»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел краткие итоги первой части сезона и признал необходимость усиления состава:

«Выводы по итогам 20 туров не делают. Впереди еще 10 игр – все может измениться. Говорить о том, что „Уфа“ могла набрать больше очков, не буду. Всегда есть матчи, в которых команда упустила какие-то моменты. Например, поражения от „Зенита“ и „Ростова“ получились обидными, но… Мы имеем, что имеем. Это футбол.

Когда у тебя ломаются центральные защитники, приходится перестраивать тактику. Были дисквалификации, травмы. Все – как обычно. Сейчас, на сборах, команда постарается быстрее восстановить нормальное функциональное состояние. Прогресс заметен каждый день. Победа над „Вислой“ в контрольном матче порадовала.

Я не знаю, сможем ли мы зимой укрепиться. Надо разговаривать с генеральным директором, после этого будет понимание. Но усиление, безусловно, нужно. В каждой линии. Без приобретений прогрессировать невозможно. Более того, сложно удержать и завоеванные позиции.

Не скажу про Дзюбу. Но Олега Шатова и Ивана Новосельцева я в команде хотел бы видеть. Впрочем, никаких конкретных предложений мы не делали. По многим причинам „Уфе“ пока сложно конкурировать с другими командами Премьер-Лиги».