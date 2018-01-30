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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Бывший тренер по физподготовке «Локомотива»: «Посчитал, что в Китае я смогу развиваться»

сегодня, 09:53

Бывший тренер «Локомотива» по физподготовке Феликс Ледесма перешел на аналогичный пост в «Хебей Чайна Форчун», но признает, что решение далось ему непросто:

«Это было непростое решение, честно могу сказать. „Локомотив“ в России – это мой дом. И я горд, что довелось поработать в таком клубе. Желаю ребятам успеха. Но иногда случаются моменты, когда пора принимать новые вызовы. Я посчитал, что в „Хебее“, где работает команда испанских медиков, у меня будет возможность развиваться и прогрессировать.

В Китай позвал доктор клуба. Я не знал его лично. В прошлом году пересекались здесь, в Марбелье, но не более того. Однако у нас много общих знакомых. Ведь я работал в „Реале“, и штаб Пеллегрини тоже. Поэтому пересечений множество. И кто-то, видимо, замолвил за меня словечко.

Мануэль Пеллегрини производит впечатление очень приятного и умного человека. Не зря же его называют одним из лучших тренеров в мире. Он шаг за шагом развивает команду. И мне тоже дает время на адаптацию к новым условиям. Футбол в Китае развивается быстрыми темпами. Для этого туда и зовут иностранных игроков и тренеров высокого класса. Вот, Маскерано на днях подписали». 

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:24
Подучится китайской медицине и вернется супердоктором.
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