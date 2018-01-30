Трансфер Санчеса в «Манчестер Юнайтед» ошеломил Бекхэма

Трансфер нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед» по-настоящему удивил бывшего полузащитника манкунианцев Дэвида Бекхэма:

«Если честно, я по-прежнему не могу поверить, что это произошло. Когда футболист играет в крупном клубе вроде „Арсенала“, а потом переезжает в другой крупный клуб, расположенный неподалеку, это ошеломляет.

Мы все желаем ему удачи, я поклонник „Манчестер Юнайтед“, так что талантливые новички в футболке МЮ меня радуют».

Напомним, что Бекхэм 29 января запустил собственный клуб ФК «Майами». В тот же день его приняли в MLS.