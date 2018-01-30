Кассано: «Время Буффона еще не наступило. Он может продолжать»

Итальянский нападающий Антонио Кассано восхищен карьерой своего земляка Джанлуиджи Буффона, которому на днях исполнилось 40 лет:

«Буффон был убежден в своем решении завершить карьеру по окончании сезона, а теперь у него тысячи сомнений, ведь его время еще не наступило. Но он может изменить свои планы. Джанлуиджи любит футбол и имеет право продолжать. Пример теннисиста Роджера Федерера доказал, что уходить необязательно, когда находишься в хорошей форме.

Когда прошлым летом Тотти повесил бутсы на гвоздь, я стал смотреть футбол на 40% реже. В 20 лет я дебютировал в сборной Италии, а Джиджи обращался со мной как с равным. Он хотел, чтобы я всех превзошел. Буффон — явление как вратарь и как человек, он настоящий лидер. Если бы он сыграл на чемпионате мира, то наверняка бы остановился, а так предполагаю, что он хочет продолжить».