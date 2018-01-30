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23:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
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«Реал» интересуется защитником «Интера»

сегодня, 11:48

По данным из СМИ, «Реал» интересуется защитником «Интера» Миланом Шкриньяром

Сообщается, что испанский клуб желает заполучить 22-летнего футболиста. Словак является одной из главных приоритетных целей «сливочных» в этом сезоне. Ранее испанцы несколько раз уже пытались оформить трансфер игрока обороны, однако по некоторым причинам сделка все же не состоялась. 

Ранее ходили слухи, что Милан Шкриньяр может перебраться в «Барселону». 

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Все комментарии
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 20:14
*** Реалу а не Шкриньяра!)
Великий Князь
Великий Князь ответил Ruslan3132
сегодня в 17:42
Ruslan3132:
С детства Интер не люблю )) только потому что друг за них болел, и нужна была причина троллить его ))
Повезло тебе, Руслан. Там причин для троллинга каждый сезон предостаточно)
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Великий Князь
сегодня в 17:41
Великий Князь:
Я только за), ведь это приблизит интор к понижению в классе.
С детства Интер не люблю )) только потому что друг за них болел, и нужна была причина троллить его ))
Великий Князь
Великий Князь ответил Ruslan3132
сегодня в 17:40
Ruslan3132:
Значит надо брать )))
Я только за), ведь это приблизит интор к понижению в классе.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Великий Князь
сегодня в 17:39
Великий Князь:
Шкриньяр хорош. Даже я хейтер интора это признаю. Ещё неплох Ханданович и Валеро. Остальные дно, включая распиаренного Икарди (головой правда неплохо играет)
Значит надо брать )))
Великий Князь
Великий Князь ответил Ruslan3132
сегодня в 17:38
Ruslan3132:
Нормальный защитник хоть? не слышал про него
Шкриньяр хорош. Даже я хейтер интора это признаю. Ещё неплох Ханданович и Валеро.
Остальные дно, включая распиаренного Икарди (головой правда неплохо играет)
kind pennywise
kind pennywise
сегодня в 14:24
сейчас набегут в комменты глоры каталонские
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 13:56
Нормальный защитник хоть? не слышал про него
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 13:52
кукеш им вместо словака. пусть лучше Икара забирают
No problem
No problem
сегодня в 13:10
Хорош!
Надо брать.Бардак и проходной двор в защите у Реала.
NOVA
NOVA
сегодня в 12:26
ну если хорош, то нам такие нужны!!! а барся везде свой нос сует!!!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 11:50
Стоит брать. Нормальный защитник,будет расти.
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