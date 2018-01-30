По данным из СМИ, «Реал» интересуется защитником «Интера» Миланом Шкриньяром.



Сообщается, что испанский клуб желает заполучить 22-летнего футболиста. Словак является одной из главных приоритетных целей «сливочных» в этом сезоне. Ранее испанцы несколько раз уже пытались оформить трансфер игрока обороны, однако по некоторым причинам сделка все же не состоялась.



Ранее ходили слухи, что Милан Шкриньяр может перебраться в «Барселону».