Черчесов рассказал о перспективах Черышева в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о будущем полузащитника «Вильяррела» Дениса Черышева в национальной команде.



«С ним я говорил и до Кубка конфедераций, и после. Он тогда был травмирован, поэтому не вызывался. Сейчас он более-менее стабилизировался. Всех, кто играет, мы осматриваем, двери в сборную открыты. Мы все делаем в интересах команды. Когда наступит „день икс“, то мы примем решение. Игроки должны приходить в команду органично, ничего не ломая».