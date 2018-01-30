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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 1:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.953.252.45
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
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22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.63.052.2
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Черчесов рассказал о перспективах Черышева в сборной России

сегодня, 11:57

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о будущем полузащитника «Вильяррела» Дениса Черышева в национальной команде. 

«С ним я говорил и до Кубка конфедераций, и после. Он тогда был травмирован, поэтому не вызывался. Сейчас он более-менее стабилизировался. Всех, кто играет, мы осматриваем, двери в сборную открыты. Мы все делаем в интересах команды. Когда наступит „день икс“, то мы примем решение. Игроки должны приходить в команду органично, ничего не ломая».

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:49
Всё таки интересно посмотреть на окончательный состав Сборной.
MDos
MDos
сегодня в 14:26
Игроки должны приходить в команду органично, ничего не ломая».
Так вот почему габаритный нападающий не нужен в сборной.
Nek35
Nek35
сегодня в 13:17
Будущие ,это Мудко и Топ Игроки типо Погребняка и Сапеты!!!Которые своей игрой показывают,что играть не обязательно или в Зенит на лавку уйти и положить болт на карьеру,ДЕНЬГИ главное развитие нашего футбола
Klasse
Klasse
сегодня в 13:15
Всех, кто играет, мы осматриваем, двери в сборную открыты.


гдето заплакал один гарик денисов
Трусливый Бегимотик
Трусливый Бегимотик ответил Don trambon
сегодня в 13:11
Don trambon:
Понабрал спамовских, результат на КК все видели. Судя что он не вызывает Денисова, а снова всю спартаковскую шушеру, то сборную на ЧМ ждёт то же самое, если конечно не придёт помощь сверху.
при чем тут "спамовские" если тылы у сборной конявые, а в воротах ИИИИИХХХАРЬ со своим антирекордом?)
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:04
Понабрал спамовских, результат на КК все видели. Судя что он не вызывает Денисова, а снова всю спартаковскую шушеру, то сборную на ЧМ ждёт то же самое, если конечно не придёт помощь сверху.
Трусливый Бегимотик
Трусливый Бегимотик
сегодня в 12:58
О, оказывается у нашей сборной будущее есть? При черчесове? вот так новости сегодня - цска вернули мусу, черчесов дает комментарии про габулова и прочих - одни сенсации!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:58
А Черчесов о своём будущем думает? Беги Саламыч, пока время есть!)
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
сегодня в 12:48
Убрать из сборной армейцев и будет счастье
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:43
Вот бы еще и тренеров так же на просмотр брали оптом,а потом таких как Стасик пинком под зад...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:43
Лучше бы.....Черчесов рассказал Черышеву о будущем сборной России.......
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:37
А Черышев что, уже заслужил играть в сборной?
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 12:36
Ладно Черышев, когда уже наконец у сборной России будущее наступит?
Avalanche85
Avalanche85 ответил Фата лист
сегодня в 12:29
Фата лист:
Ничего не ломая, а что там разве уже что-то построили?
Вот именно. Нельзя сломать то, чего нет
Фата лист
Фата лист
сегодня в 12:26
Ничего не ломая, а что там разве уже что-то построили?
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 12:07
Пусть сначала проявит себя как следует
cska1948
cska1948
сегодня в 12:04
Традиционный штамп тренера сборной.
шацк
шацк
сегодня в 12:00
"Ломай меня Саламыч... ломай!"
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