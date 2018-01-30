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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 Идет второй тайм, 50’ Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет6.84.351.47
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 1:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.953.252.45
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.63.052.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 3:1 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 45’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.51.15
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Годунов: «Стадион „Санкт-Петербург“ - уникальный в инженерном смысле объект»

сегодня, 12:30

Операционный директор оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Годунов считает, что стадион «Санкт-Петербург» станет одним из самых ярких и интересных объектов во время проведения чемпионата мира 2018. 

«И Кубок конфедераций, и все, что происходило после него, показали, что стадион „Санкт-Петербург“ - уникальный в инженерном смысле объект, который позволяет проводить любые турниры и мероприятия. Сейчас на улице мороз, а мы находимся здесь, и здесь тепло. Мы уверены, что во время чемпионата мира он будет одним из наиболее ярких и интересных объектов для наших гостей».

Напомним, что недавно стадион «Санкт-Петербург» получил положительное заключение фитосанитарного контроля.

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Все комментарии
Аденн
Аденн
сегодня в 18:56
гнездо для бакланов,этот уникальный объект. бу-га-га
Saang
Saang
сегодня в 17:03
Уникальный объект - это святая правда. Только этот стадион может похвастаться тем что в его постройке принимали участие бакланы.
Charismatic
Charismatic ответил piercman
сегодня в 15:34
piercman:
эй, Бегереев Олег, ты зачем мне дизлайк поставил? ладно бы про позорный спартак чего написал - а тут налицо неадекватность на вполне нормальный комментарий. я тебя запомнил!
Нормальный комментарий у писермана это нонсенс))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 15:17
Памятник ВОРОВСТВА!
112910415
112910415
сегодня в 14:38
уникальный-уникальный
311
311 ответил Faustello
сегодня в 13:47
Faustello:
Борис бы на кол всех посади бы давно бояр которые строили
Борис в Тарасовке всех на кол сажает!)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:45
Еще он уникален в плане распила.
Много денег украдено, а сколько еще украдут.
Бакланы все сверху видят.
piercman
piercman ответил старина
сегодня в 13:42
старина:
Борис Годунов был бы другого мнения
эй, Бегереев Олег, ты зачем мне дизлайк поставил? ладно бы про позорный спартак чего написал - а тут налицо неадекватность на вполне нормальный комментарий. я тебя запомнил!
Трусливый Бегимотик
Трусливый Бегимотик ответил Klasse
сегодня в 13:41
Klasse:
Любые мероприятия)) Певец ртом для быдла шнуров будет петь там)
Каков клуб, таков и город. Каков город - таковые и его жители.

Касательно шнура замечу что жаль смотреть, во что он превратился. Я то думал что дно пробито при рекламе средств на потенцию, ан нет, снизу бк леон постучал)
старина
старина
сегодня в 13:36
Борис Годунов был бы другого мнения
Nikola45
Nikola45
сегодня в 13:34
Что я могу сказать? Когда проектировали арену! Думали о зрителях что бы было комфортно смотреть футбол! Не зря зритель на футбол в С-Петербурге идет !
А вы 7партачи смотрите унылую игру на своем горе стадионе! )) В холоде и голоде ))
Faustello
Faustello ответил piercman
сегодня в 13:23
piercman:
а этот более яркий объект соответствует нормам фифы о минимуме в 45 тыщ зрителей?
Соответствует (там запланировано возможность увеличение кол-ва мест до минимального порога требований ФИФА)
Faustello
Faustello
сегодня в 13:22
Борис бы на кол всех посади бы давно бояр которые строили
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:19
Да какой уникальный, еще при Петре Первом Меньшиков так же воровал. Приезжает Петр из Европы, видит, что Васильевский остров, который он повелел застроить, стоит нетронутым, зато дворец Меньшикова почти готов...

Но другу он все прощал, как Путин другу Дерипаске, который деньги "Зенит-Арены" прикарманил.
Klasse
Klasse
сегодня в 13:14
Любые мероприятия)) Певец ртом для быдла шнуров будет петь там)
Nek35
Nek35
сегодня в 13:12
Показало только,что дыра из которой вода поливает и отмыли денег море.
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 13:03
да уж ,уникальное содержание аммиака ...
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 12:52
действительно уникальный объект по поглощению денежных средств.
черная дыра.
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 12:47
Ещё бы уникальная. Главная мировая святыня коррупции.
piercman
piercman
сегодня в 12:47
позор-арена спартачей не выдерживает никакой конкуренции. сделали из картона, вся продувается, скоро рухнет. 600 миллионов народных нефтяных денег угробили, причём, потратили только 20 - остальное распилили. сколько детских садов можно было построить! или 7 стадионов ювентуса!
piercman
piercman ответил ДАША Д
сегодня в 12:44
ДАША Д:
Более яркий объект в Краснодаре пролетел мимо чемпионата мира.
а этот более яркий объект соответствует нормам фифы о минимуме в 45 тыщ зрителей?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:34
Более яркий объект в Краснодаре пролетел мимо чемпионата мира.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 12:34
Ага уникум
12 лет строили спорт зал на болоте)))
АХАХХАХАХА
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