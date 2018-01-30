Годунов: «Стадион „Санкт-Петербург“ - уникальный в инженерном смысле объект»

Операционный директор оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Годунов считает, что стадион «Санкт-Петербург» станет одним из самых ярких и интересных объектов во время проведения чемпионата мира 2018.



«И Кубок конфедераций, и все, что происходило после него, показали, что стадион „Санкт-Петербург“ - уникальный в инженерном смысле объект, который позволяет проводить любые турниры и мероприятия. Сейчас на улице мороз, а мы находимся здесь, и здесь тепло. Мы уверены, что во время чемпионата мира он будет одним из наиболее ярких и интересных объектов для наших гостей».



Напомним, что недавно стадион «Санкт-Петербург» получил положительное заключение фитосанитарного контроля.