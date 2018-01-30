Чех: «„Арсенал“ — клуб, который принадлежит Лиге чемпионов»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех разочарован нынешним положением «канониров». Футболист считает, что команда ранга «Арсенала» обязана регулярно участвовать в Лиге чемпионов:

«„Арсенал“ — клуб, который принадлежит Лиге чемпионов. Не хотелось бы провести годы, не участвуя в этом турнире.

Впрочем, с каждым годом борьба за топ-4 становится все сложнее и сложнее, это очень плотная лига. И все же в этом сезоне мы провели множество матчей, выступив не так, как подобает „Арсеналу“. Нужно напоминать себе об этих результатах во время оставшейся части сезона».

В последнем туре чемпионата Англии лондонцы разгромили «Кристал Пэлас». На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.