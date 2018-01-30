Каррера мечтает сыграть в финале Лиги Европы с «Аталантой»

Рулевой «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от встречи с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы и отметил, что не хотел бы встречаться с итальянскими командами:

«Я выиграл чемпионат со „Спартаком“, но я работаю с командой один год и мне еще предстоит многое показать. Противостояние с „Атлетиком“ будет очень тяжелым. Надеюсь, нам удастся избежать встреч с итальянскими командами в Лиге Европы. Если мне и суждено пересечься с клубом из Италии в еврокубке, то моя мечта – финал с „Аталантой“».

Каррера сомневается, что „Спартак“ сможет конкурировать с грандами в Лиге Европы.