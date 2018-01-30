Каррера мечтает сыграть в финале Лиги Европы с «Аталантой»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Германия. Третья лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Кубок Лиги
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 Идет второй тайм, 47’ Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет6.84.351.47
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 1:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.953.252.45
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.63.052.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 3:1 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 44’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.51.15
  • Главные новости
  • Все новости
23:14
«Челси» оформил трансфер игрока «Ромы»6
19:29
«Лужники» и «Крестовский» поборются за звание лучшей арены 2017 года137
19:07
«Спартак» отказался продавать Промеса в «Саутгемптон» за 25 млн фунтов154
18:59
В 2017 году клубы потратили на трансферы на треть больше денег, чем в 20166
18:19
Обамеянг прилетел в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»25
23:47
«Рома» хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед»0
23:44
Почеттино: «Мне нравится играть против Моуриньо»0
23:35
«Уотфорд» купил 20-летнего бельгийца1
23:23
«Вильярреал» объявил о трансфере 34-летнего Хави Фуэго1
23:23
ПСЖ намерен включить Гедеша в сделку по Облаку0
23:14
Дриусси сообщил, что станет отцом2
23:02
Аренда Батшуайи обойдется «Боруссии» Д в 1,5 млн евро1
23:01
«Севилья» ждет ответ от Брозовича0
22:55
«Милан» расторг контракт с опытным защитником2
22:54
«Ахмат» просматривает 21-летнего сенегальца0
22:48
«Эвертон» отдаст Классена в аренду «Наполи»0
22:43
«Боруссия» Д подтвердила трансфер Серхио Гомеса из «Барселоны»1
22:39
«Ювентус» готов продлить контракт с Буффоном, но последнее слово за игроком1
22:31
Трансфер Пасторе из ПСЖ в «Интер» может не состояться2
22:17
Это'О покидает «Антальяспор»3
22:06
«Аталанта» - «Ювентус»: Буффон возвращается в основу4
22:03
«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль»: стартовые составы2
21:49
«Суонси» - «Арсенал»: стартовые составы10
21:37
«Кордоба» усилилась пятикратным победителем Лиги Европы5
21:29
СМИ: Караваев перешел в «Витесс»10

Каррера мечтает сыграть в финале Лиги Европы с «Аталантой»

сегодня, 13:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик15.02.2018 в 21:00 Не начался

Рулевой «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от встречи с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы и отметил, что не хотел бы встречаться с итальянскими командами:

«Я выиграл чемпионат со „Спартаком“, но я работаю с командой один год и мне еще предстоит многое показать. Противостояние с „Атлетиком“ будет очень тяжелым. Надеюсь, нам удастся избежать встреч с итальянскими командами в Лиге Европы. Если мне и суждено пересечься с клубом из Италии в еврокубке, то моя мечта – финал с „Аталантой“».

Каррера сомневается, что „Спартак“ сможет конкурировать с грандами в Лиге Европы.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ганчаренко: «У Мусы есть скорость, нам такой игрок нужен»
Сегодня, 21:19 11
Агент Боккетти опроверг слухи об уходе игрока из «Спартака»
Сегодня, 17:54 8
Червиченко: «Трансфер Ханни из той же оперы, что и покупка Педро Роши»
Сегодня, 17:26 63
И. Попов: «На втором сборе „Спартака“ нагрузки значительно увеличились»
Сегодня, 16:43 8
Грушевский: «Муса — тот игрок, который не нуждается в длительной адаптации»
Сегодня, 16:30 8
Бабаев: «У Мусы были варианты поинтереснее нашего, но он предпочел вернуться в ЦСКА»
Сегодня, 14:43 38
Обсудить
Все комментарии
viv
viv
сегодня в 18:34
Физрук, мечтай лучше о великом, футбол это не твое.
борька
борька
сегодня в 16:59
Ь
Ьь
Ьь
Если такой матч состоится. ,то сче в игре будет двухзначным ,5-7, либо 8-6.
Покупайте билеты! Матч состоится!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:31
Мечты, мечты! Где ваша сладость? ©️
Супервайзер
Супервайзер ответил Литейный 4
сегодня в 15:59
Литейный 4:
Изолируйте плиз Спартак от евротурниров. Ну право же стыдно!
Это ты Госдеп подговорил ввести санкции против Миллера и Федуна?))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:04
Изолируйте плиз Спартак от евротурниров. Ну право же стыдно!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:02
Перед матчем с Атлетико у пупсиков появятся срочные дела! Какой финал? Как бы рекорд не побить.
Apocalypse
Apocalypse ответил cska.78
сегодня в 14:42
cska.78:
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 14:38
    Атлетик разобьёт все хрустальные мечты Карреры о встречах с итальянскими клубами в пух и прах. И потом у Карреры будет лишь одна мечта,доработать до конца сезона в Спартаке )
    МКС
    МКС
    сегодня в 14:37
    Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Каррера мечтает сыграть с Атлантой, Гончаренко мечтает попасть в еврокубки по итогам сезона. Каждому свое. Кому то пупсики, а кому то ДОШИРАК.
    Ярангвельгви Йорингель.
    Ярангвельгви Йорингель.
    сегодня в 14:30
    Лучше бы молчал. Любой пассаж от пупсиков про Лигу Европы вызывает истерический смех!
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва
    сегодня в 14:17
    МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО!
    The_BESTolo4b
    The_BESTolo4b
    сегодня в 14:01
    ахаха

    ахахахах

    ахахахахахах

    АХАХАХАХАХАХА

    КАРЕРИМ КАРЕРИМ ОТ АТЛЕТИКА 8 ПРОПУСТИМ
    makkie
    makkie
    сегодня в 14:01
    В ЛЕ любой этап дальше 1/16 будет считаться успехом.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 13:58
    С Английскими клуба уже не боится встречаться?
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 13:57
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 13:56
    А С ЛИВЕРПУЛЕМ ЕЩЁ НА РАЗУЛЬКУ НЕ ХОЧЕТ ?
    ГЫ-ГЫ
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:54
    Надеюсь, нам удастся избежать встреч с итальянскими командами в Лиге Европы.

    Опять боится опозориться в Европе!
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 13:53
    максимум финал который светит пупсикам - это кубок соли и то если федун постарается))0
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 13:52
    Все правильно, нужно подразнить конебакланов.
    blitz
    blitz
    сегодня в 13:52
    На 0:7 уже намечтал - мечтатель.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100