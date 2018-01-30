«Краснодар» продал 33 тыс. билетов на матч Юношеской лиги УЕФА с «Реалом»

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что клуб реализовал рекордное количество билетов на домашний матч Юношеской лиги УЕФА против «Реала». За краснодарской молодежью будет наблюдать около 33 тысяч болельщиков.

Стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала турнира состоится 7 февраля на стадионе «Краснодар», вмещающем 33979 мест.

Браво, «Краснодар»! Гениальный ход накануне матча с «Реалом»