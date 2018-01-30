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«Краснодар» продал 33 тыс. билетов на матч Юношеской лиги УЕФА с «Реалом»

сегодня, 14:10
Краснодар (до 19)Логотип футбольный клуб Краснодар (до 19)-:-Логотип футбольный клуб Реал (до 19) (Мадрид)Реал (до 19)07.02.2018 в 19:00 Не начался

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что клуб реализовал рекордное количество билетов на домашний матч Юношеской лиги УЕФА против «Реала». За краснодарской молодежью будет наблюдать около 33 тысяч болельщиков.

Стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала турнира состоится 7 февраля на стадионе «Краснодар», вмещающем 33979 мест.

Браво, «Краснодар»! Гениальный ход накануне матча с «Реалом»

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 18:42
Походу Быки троллят Тина ТВ ))
https://twitter.com/FCKrasnodar/status/958360869045506048/photo/1

Показывать на основных каналах будут в Испании, Франции, Швейцарии, Израиле (даже в Андорре) - но только не у нас )))
Klasse
Klasse
сегодня в 16:02
Краснодар - лучший клуб России по работе с молодёжью. Респект Галицкому.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:05
И никаких бюджетников, как у "Зенита".
FILL3286
FILL3286 ответил Faustello
сегодня в 14:59
Faustello:
07.02.2018 все на стадион! Кто не может, Матч ТВ снизошёл на трансляцию по каналу Футбол 1, ранее вообще не хотели транслировать. При всем при этом в это же время по основному каналу будут показывать товарняк Зенита - политик не понятная (в Краснодаре будет официальная игра в рамках Лиги чемпионов - а они товарняк Зенита будут показывать)
Ну это же проект))
Faustello
Faustello
сегодня в 14:45
07.02.2018 все на стадион! Кто не может, Матч ТВ снизошёл на трансляцию по каналу Футбол 1, ранее вообще не хотели транслировать. При всем при этом в это же время по основному каналу будут показывать товарняк Зенита - политик не понятная (в Краснодаре будет официальная игра в рамках Лиги чемпионов - а они товарняк Зенита будут показывать)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:38
Реал просто офигеет от такого количества зрителей.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 14:23
Молодцы,даже незнаю кто мог бы похвастатся таким результатом...
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