Каниджа назвал лучшего форварда сборной Аргентины

Бывший нападающий сборной Аргентины Клаудио Каниджа считает лучшим форвардом современной аргентинской команды футболиста «Ювентуса» Гонсало Игуаина:

«На мой взгляд, это лучший нападающий, который есть у Аргентины. Даже лучше, чем Мауро Икарди и Серхио Агуэро. Он составляет идеальную пару с Лионелем Месси, поскольку очень хорош в плане техники и работы с мячом, обладает мощнейшим ударом.

Думаю, он должен быть „девяткой“ команды на чемпионате мира в России.

Станет ли Пауло Дибала наследником Месси? Ну хватит уже шутить, нет ни одного игрока, похожего на Лео».

Напомним, что на мундиале 2018 года аргентинцы сыграют в квартете D вместе с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.