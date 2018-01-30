Пономарев: «Пусть Муса бегает и терзает защитников»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что переход нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы в стан армейцев положительно скажется на игре столичного клуба.



«Хорошо, что ЦСКА подписал Мусу на полгода. На конец чемпионата он точно пригодится. А если будет хорошо играть, то и купить обратно можно. Ничего страшного, что он давно не выходил на поле. Если скорость Мусы осталась, он точно поможет ЦСКА, там бегать некому. Кому это делать, Головину? Нет, Александр любит играть под нападающими. Поэтому пусть Муса бегает и терзает защитников».