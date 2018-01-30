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Пономарев: «Пусть Муса бегает и терзает защитников»

сегодня, 14:25

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что переход нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы в стан армейцев положительно скажется на игре столичного клуба.

«Хорошо, что ЦСКА подписал Мусу на полгода. На конец чемпионата он точно пригодится. А если будет хорошо играть, то и купить обратно можно. Ничего страшного, что он давно не выходил на поле. Если скорость Мусы осталась, он точно поможет ЦСКА, там бегать некому. Кому это делать, Головину? Нет, Александр любит играть под нападающими. Поэтому пусть Муса бегает и терзает защитников».

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил starche
сегодня в 19:50
starche:
Бег как правило бестолковый.
Мы это заметили, третий год бегаете, а в Л/Ч все попасть не можете!
Кирилыч
Кирилыч ответил sir-5
сегодня в 19:11
sir-5:
Четыре комментария ,три спартача...Это практически паника.
Это не паника) это сарказм) ржака с вашей эйфории)
starche
starche
сегодня в 19:00
Бег как правило бестолковый.
denmig
denmig
сегодня в 18:29
Муса будет бегать и терзать защитников связками бананов!
drug01
drug01
сегодня в 18:17
Остались ли у него силы бегать?
Великолепный
Великолепный
сегодня в 18:13
Мы только ЗА! Пусть Муса бегает и терзает защитников.

cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 16:03
Я знаю одного парня,который крах как бегает-это Усейн Болт!!!
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 15:26
Защитники Зенита будут рады, а остальные могут и навалять за такие фокусы.))
sir-5
sir-5
сегодня в 15:10
Четыре комментария ,три спартача...Это практически паника.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:58
В ЦСКА он приехал не бегать, а отдыхать.
Терзать же будут защитников коней, кто угодно.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:36
Терзать он будет только болельщиков армейских своими безголевыми сериями
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 14:32
Жаль,что до конца сезона мало матчей осталось
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 14:30
Пусть бегает. И терзает. Если сможет)))))))
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