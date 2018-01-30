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Бабаев: «У Мусы были варианты поинтереснее нашего, но он предпочел вернуться в ЦСКА»

сегодня, 14:43

ЦСКА арендовал нападающего «Лестера» Ахмеда Мусу на бесплатной основе, хотя у нигерийца были более перспективные и выгодные варианты продолжения карьеры. Об этом рассказал генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев:

«Хотели арендовать Мусу ещё летом, всё верно. Но тогда по ряду причин это не получилось.

Почему не получилось? В первую очередь Ахмед сам хотел ещё раз попробовать себя в „Лестере“. У него было горячее желание доказать всем, что он не зря туда переходил. В последние два-три месяца мы достаточно плотно общались с ним. В частности, когда он прилетал в Россию в составе сборной Нигерии на матч с Аргентиной.

Переговоры были сложными. „Лестер“ далеко не сразу даже согласился общаться на эту тему. Хотя понять англичан можно. По итогу мы благодарны за то, что нам пошли навстречу, и руководству „Лестера“, и агенту футболиста. Ну и самому Мусе, разумеется. У него было несколько вариантов. И некоторые с финансовой точки зрения даже поинтересней нашего. Но он предпочёл вернуться в наш клуб, и это здорово для нас.

Этот переход – однозначное усиление для ЦСКА. Более того, это почти оптимальный вариант для нас. Ахмед не нуждается в адаптации. Он прекрасно знаком со всеми ребятами в команде. Он знает наш стиль. Очень надеюсь, что он поможет клубу. Ну и сам, я верю, вновь обретёт уверенность в своих силах и вновь заиграет на высоком уровне».

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный ответил sir-5
сегодня в 23:36
sir-5:
Ладно трындеть :Полкоманды сменилось ,стиль-"смелый с пятью защитниками",тренер во время матчей разговаривает только с помощниками и судьями...Придётся действовать,на свой страх и риск,по старой кальке.
Использовать самые разные тактические схемы есть преимущество по сути. Были бы исполнители, а играть можно хоть в шесть номинальных защитников. Да хоть в девять по функции. Один Вагнер Лав на острие и Кубок УЕФА наш. И баста.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 20:24
Все равно нужен форвард центральный, тяжелый на постоянной основе!
blitz
blitz
сегодня в 19:56
Вот и коникам подфартило.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:32
Вот врёт же спортивный функционер-ВРЁТ. В тихаря там решили в узком кругу, а мысёнка перед фактом поставили.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 18:45
Просто нигде больше нафиг не нужен
denmig
denmig
сегодня в 18:42
Это кому же? - пончику с леопардами!? - это ютиль!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 18:05
Во как пупсиков слова Бабаева зацепили. ахахаха
VIC2
VIC2
сегодня в 17:42
Ну, ты и врать горазд, Роман Бабаев!
Суеверный
Суеверный ответил spartach n1
сегодня в 17:39
spartach n1:
Один вариант на пенсию,второй домой в Африку !))
Третий вариант тоже возможен - насовать всем по полное в 10-ти турах и еще немного в Лиге Европы.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 17:36
Вот ведь как бывает. А некоторые со времен ультиматума Керзона считают британцев главными врагами России. "...Но от тайги до британских морей..." До, а не включая. Спасибо руководству Лестера, в долгу не останемся при случае. Это не в характере россиян.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:06
Но Ахмед прислушался к зову своего сердца и принял абсолютно верное решение! Он вернулся в свой второй дом и я за этого улыбчивого и быстрого парня очень и очень рад)
korn3512
korn3512 ответил Супервайзер
сегодня в 16:51
Для цска
И Муса - футболист
И Акинфеев - вратарь
И Вернблум - нападающий..
ыыыыы
kukuruzonax
kukuruzonax
сегодня в 16:49
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 16:41
    Даже не стал дальше читать..провокация и..враньо..стыдно..мля стыдно....
    Трусливый Бегимотик
    Трусливый Бегимотик ответил SHMEL
    сегодня в 16:39
    SHMEL:
    Весь спартаковскиц понос на ветке от зависти к качественному усилению.
    да! цска круче всех! все ему завидуют! классное усиление! ну и что что старое! главное, бесплатно! главное, что черное!
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 16:20
    Весь спартаковскиц понос на ветке от зависти к качественному усилению.
    311
    311
    сегодня в 16:12
    Ну теперь Вернблума можно возвращать обратно в полузащиту!)
    eaguar
    eaguar
    сегодня в 16:02
    Муса уже не тот что раньше .
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 16:01
    Ну кому вы мозги ***** ? На Западе никогда не было, нет и не будет альтруистов, запомните ! Скажите честно - да, выкупили негритенка, но задешево ! Это будет по-мужски !
    Klasse
    Klasse
    сегодня в 16:01
    А вообще, генер как тот цыган из большого куша, который продавал пёсика, но тот сбегал от новых владельцев и прибегал обратно к хозяину
    time out
    time out
    сегодня в 16:01
    У нигерийца были более выгодные и перспективные предложения - поработать на плантациях, но он выбрал работу на знакомом ему ипподроме.
    Klasse
    Klasse
    сегодня в 15:58
    Более интересные чам цска варианты для Мусы:

    Окжетпёс
    Сатурн РЕН ТВ
    Чукарчики
    Трусливый Бегимотик
    Трусливый Бегимотик
    сегодня в 15:49
    ПРАВДА
    ЖИВИТЕ
    ПО ПРАВДЕ!
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 15:40
    ЦСКА великий клуб, наш преданный зулусик об этом знает!
    Супервайзер
    Супервайзер ответил spartach n1
    сегодня в 15:36
    spartach n1:
    Один вариант на пенсию,второй домой в Африку !))
    В Африке и Муса футболист!
    Супервайзер
    Супервайзер
    сегодня в 15:35
    Поинтересней- это «Цзянсу Сунин», аутсайдер китайского футбола?
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 15:32
    Почему в Спартак никто не стремится а покинув наоборот стараются сразу забыть ?
    sir-5
    sir-5 ответил FILL3286
    сегодня в 15:19
    FILL3286:
    Понял негр,что кроме конюшни он больше не кому и не нужен,болит попа от лавочки)))
    "Белоснежки" Промес,Фернандо,Луис Адриано,Зе Луиш с тобой солидарны.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 15:15
    Год не играл.Понятное дело.Он будет без претензий полировать лавку и кричать что за бесплатно достался.
    Беланов
    Беланов ответил spartach n1
    сегодня в 15:15
    spartach n1:
    Один вариант на пенсию,второй домой в Африку !))
    Так вот почему Зе Луиш и Промес предпочитают оставаться в Спартаке!
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