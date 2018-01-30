Бабаев: «У Мусы были варианты поинтереснее нашего, но он предпочел вернуться в ЦСКА»

ЦСКА арендовал нападающего «Лестера» Ахмеда Мусу на бесплатной основе, хотя у нигерийца были более перспективные и выгодные варианты продолжения карьеры. Об этом рассказал генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев:

«Хотели арендовать Мусу ещё летом, всё верно. Но тогда по ряду причин это не получилось.

Почему не получилось? В первую очередь Ахмед сам хотел ещё раз попробовать себя в „Лестере“. У него было горячее желание доказать всем, что он не зря туда переходил. В последние два-три месяца мы достаточно плотно общались с ним. В частности, когда он прилетал в Россию в составе сборной Нигерии на матч с Аргентиной.

Переговоры были сложными. „Лестер“ далеко не сразу даже согласился общаться на эту тему. Хотя понять англичан можно. По итогу мы благодарны за то, что нам пошли навстречу, и руководству „Лестера“, и агенту футболиста. Ну и самому Мусе, разумеется. У него было несколько вариантов. И некоторые с финансовой точки зрения даже поинтересней нашего. Но он предпочёл вернуться в наш клуб, и это здорово для нас.

Этот переход – однозначное усиление для ЦСКА. Более того, это почти оптимальный вариант для нас. Ахмед не нуждается в адаптации. Он прекрасно знаком со всеми ребятами в команде. Он знает наш стиль. Очень надеюсь, что он поможет клубу. Ну и сам, я верю, вновь обретёт уверенность в своих силах и вновь заиграет на высоком уровне».