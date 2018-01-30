«Ростов» и другие российские клубы желают подписать сербского хавбека

По информации сербской прессы, «Ростов» заинтересован в услугах полузащитника белградского «Партизана» Марко Евтовича. Агент футболиста, Деян Радич, подтверждает, что некоторые российские клубы хотят видеть его клиента в своих составах:

«Не могу назвать конкретно клубы, которые хотели бы видеть у себя Евтовича, но интерес, безусловно, есть. Им интересуются несколько клубов как в России, так и в Европе. Мы будем рассматривать варианты и думать, что подойдет Марко лучше всего.

В Сербии очень хорошо относятся к России. Так что варианты из России мы будем рассматривать наравне с европейскими».

В 2011-2012 годах Евтович был игроком «Динамо», но так и не провел ни одного матча за московский коллектив.

Напомним, что «Ростов» сейчас готовится к возобновлению сезона.