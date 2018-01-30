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«Ростов» и другие российские клубы желают подписать сербского хавбека

сегодня, 14:56

По информации сербской прессы, «Ростов» заинтересован в услугах полузащитника белградского «Партизана» Марко Евтовича. Агент футболиста, Деян Радич, подтверждает, что некоторые российские клубы хотят видеть его клиента в своих составах:

«Не могу назвать конкретно клубы, которые хотели бы видеть у себя Евтовича, но интерес, безусловно, есть. Им интересуются несколько клубов как в России, так и в Европе. Мы будем рассматривать варианты и думать, что подойдет Марко лучше всего.

В Сербии очень хорошо относятся к России. Так что варианты из России мы будем рассматривать наравне с европейскими».

В 2011-2012 годах Евтович был игроком «Динамо», но так и не провел ни одного матча за московский коллектив.

Напомним, что «Ростов» сейчас готовится к возобновлению сезона.

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Все комментарии
Новочек
Новочек ответил Dominators
сегодня в 22:08
Dominators:
Ты прав точно почку вырезали , но травма тяжелейшая , и по моему от игрока Терека . Лет 15 прошло уже . Но в структуре клуба он работал и с Ростовом у него теплые отношения .
Заур Садаев Радичу почки отбил.
Dominators
Dominators ответил Bekelman55
сегодня в 21:15
Bekelman55:
я помню. Хороший вратарь был Ростов не стал отвергать и после больничного.
По моему продлили контракт , но на поле он уже не выходил на игры - только пытался , но врачи запретили , работал в структуре клуба .
Bekelman55
Bekelman55 ответил Dominators
сегодня в 21:12
Dominators:
Ты прав точно почку вырезали , но травма тяжелейшая , и по моему от игрока Терека . Лет 15 прошло уже . Но в структуре клуба он работал и с Ростовом у него теплые отношения .
я помню. Хороший вратарь был Ростов не стал отвергать и после больничного.
Dominators
Dominators ответил Bekelman55
сегодня в 21:02
Bekelman55:
Разве головы? Насколько помню, то почку потерял
Ты прав точно почку вырезали , но травма тяжелейшая , и по моему от игрока Терека . Лет 15 прошло уже . Но в структуре клуба он работал и с Ростовом у него теплые отношения .
Bekelman55
Bekelman55 ответил Dominators
сегодня в 19:06
Dominators:
Ключевые слова , агент футболиста Деян Радич . Бывший вратарь Ростова , получивший тяжелейшую травму головы примерно как Перхун , играя за Ростов , заставившую его навсегда завязать с футболом . Ростов после этого не кинул Радича , помогал чем мог . Деян несколько лет трудился в структуре клуба . Думаю выбор Евтовича очевиден .
Разве головы? Насколько помню, то почку потерял
Ника228
Ника228 ответил Dominators
сегодня в 18:14
Dominators:
Цель у Валеры - достойное выступление Ростова . Как он это сделает нам пох .Пусть хоть сам выходит на поле .
А он может )))
Dominators
Dominators
сегодня в 17:02
Ключевые слова , агент футболиста Деян Радич . Бывший вратарь Ростова , получивший тяжелейшую травму головы примерно как Перхун , играя за Ростов , заставившую его навсегда завязать с футболом . Ростов после этого не кинул Радича , помогал чем мог . Деян несколько лет трудился в структуре клуба . Думаю выбор Евтовича очевиден .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:03
Ну если Динамо его забраковало....
Морозовский
Морозовский ответил drug01
сегодня в 15:51
drug01:
Ростов сейчас готов всех забрать самовывозом а потом станет банкротом
Вы уже давно банкроты! Даже враги-англичане сжалились над вами и Мусу в помощь подкинули за так! Его ещё Леонорыч проинструктирует играть так, чтобы не дай Бог бонусы за него платить не пришлось! *
СТЫДОБА!
Dominators
Dominators ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:29
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕЛЬ ВАЛЕРЫ - АНАНИДЗЕ
Цель у Валеры - достойное выступление Ростова . Как он это сделает нам пох .Пусть хоть сам выходит на поле .
Dominators
Dominators ответил drug01
сегодня в 15:27
drug01:
Ростов сейчас готов всех забрать самовывозом а потом станет банкротом
Заморишься ждать этого . Ростов живее всех живых , даже после прошлогоднего .
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:12
ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕЛЬ ВАЛЕРЫ - АНАНИДЗЕ
violent
violent
сегодня в 15:04
Евтовича надо клонировать
drug01
drug01
сегодня в 15:03
Ростов сейчас готов всех забрать самовывозом а потом станет банкротом
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