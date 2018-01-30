Лопетеги беспокоит, что «Реал» не дает играть Иско и Асенсио

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассчитывает на футболистов «Реала» Марко Асенсио и Иско во время чемпионата мира, однако переживает из-за того, что Зинедин Зидан не предоставляет им достаточно много игрового времени:
«Уверен, что они снова выйдут на поле, но я обеспокоен тем, что Марко и Иско мало играют.
Диего Коста ничем меня не удивил. Он попадет в наш следующий состав».
Напомним, что на днях Иско травмировал бедро, поэтому какое-то время «Реал» будет обходиться без него.
Очень надеюсь, что эти парни будут по чаще выходить и по дольше.
Модрич тоже не молодой уже, да и не трехжильный, а Кроос тоже не идеален кае был в прошлые сезоны.
Очень надеюсь, что эти парни будут по чаще выходить и по дольше.
Модрич тоже не молодой уже, да и не трехжильный, а Кроос тоже не идеален кае был в прошлые сезоны.
Ну к Асенсио вопросов по меньше,а вот Аларкон походу сам зае***ся от своей тики-таки.
Ну к Асенсио вопросов по меньше,а вот Аларкон походу сам зае***ся от своей тики-таки.