Похоже, трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенал» ближе, чем ожидалось. Журналисты заметили, как габонец вместе со своей семьей и с чемоданами заходил в аэропорт Дортмунда.

По неофициальной информации, «канониры» заплатят за форварда 63 млн евро.

Pierre-Emerick Aubameyang has arrived at Dortmund airport with family. (Video via @RN_Florian) pic.twitter.com/JFuwceEGcr