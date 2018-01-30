Грушевский: «Муса — тот игрок, который не нуждается в длительной адаптации»

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал переход нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы в стан армейской команды.



«Хорошая новость для ЦСКА, этот переход ожидаем, я на него рассчитывал. В нашей ситуации это идеальный вариант. Муса — тот игрок, который не нуждается в длительной адаптации. Если Бистрович рассматривается как человек на перспективу, то от Мусы болельщики ждут хорошей игры уже сейчас. Состав ЦСКА почти не изменился с его ухода, всем известна его манера игры. Надеюсь, что у Ахмеда будет высокая мотивация, он будет рвать и метать, доказывать, что в Англии случился несчастный случай.



Вернблум с Мусой в атаке? Что-то в этом есть. Связка станет самой необычной в российской Премьер-Лиге. С другой стороны, такое уже было. Когда Муса ещё играл за ЦСКА, Вернблум выходил вторым нападающим, у них получалось организовывать голы. Но болельщиков сейчас больше заботит пролонгация контракта Понтуса. Надеюсь, что нам удастся договориться со шведом».