Деулофеу будет выступать в «Уотфорде» под 7-м номером

Новый нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу будет выступать в английской команде под номером 7. Пресс-служба «шершней» поделилась фотографией 23-летнего форварда со счастливым номером.
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур
|1
|X
|2
|22:45
|Идет второй тайм, 47’
|Суонси Сити
|1:1
|Арсенал
|6.8
|4.35
|1.47
|22:45
|Закончился первый тайм
|Вест Хэм
|1:1
|Кристал Пэлас
|2.95
|3.25
|2.45
|23:00
|Идет первый тайм, 45’
|Хаддерсфилд
|0:2
|Ливерпуль
|11.5
|5.85
|1.31
|Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала
|1
|X
|2
|22:45
|Закончился первый тайм
|Аталанта
|0:1
|Ювентус
|3.6
|3.05
|2.2
|Товарищеские матчи. Клубы 2018
|1
|X
|2
|17:30
|Матч завершен
|Динамо М
|3:1
|Тренчин
|-
|-
|-
|Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала
|1
|X
|2
|23:05
|43’
|Ренн
|1:1
|ПСЖ
|17
|7.5
|1.15
Новый нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу будет выступать в английской команде под номером 7. Пресс-служба «шершней» поделилась фотографией 23-летнего форварда со счастливым номером.