Агент Видаля: «Переход Алейша в „Рому“ не состоится»

Агент полузащитника «Барселоны» Алейша Видаля рассказал о дальнейшей судьбе своего клиента. 28-летним футболистом активно интересовалась «Рома».



«Трудно делать прогнозы в футболе, Видаль все еще игрок „Барселоны“. Каталонский клуб не спешит расставаться со своими игроками.



Контакты между клубами? Сложно отличить запросы от реальных переговоров. Мончи (спортивный директор „Ромы“), конечно, хочет видеть в своей команде Алейша, но он, вероятнее всего, акцентирует внимание на других футболистах.



Мне кажется, что сделка не состоится, для ее завершения нет необходимых условий».