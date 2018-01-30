Червиченко: «Трансфер Ханни из той же оперы, что и покупка Педро Роши»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход под знамена «красно-белых» хавбека «Андерлехта» Софьяна Ханни, который должен стать игроком московского клуба в ближайшие 24 часа.

«Мне непонятна трансферная активность наших клубов, когда постоянно говорят об ужесточении лимита. Плюс санкционные списки, неизвестно чем эта история обернется для клубов. В такой ситуации „Спартаку“ стоит искать игроков на внутреннем рынке.

Рискует ли „Спартак“, подписывая Ханни, который до 27 лет играет в чемпионате Бельгии? А трансфер Роши разве из другой оперы? Ни для кого не секрет, что помимо грамотных футбольных управленцев есть люди, которые наживаются на трансферных вещах. Молодцы, могут уговорить хозяина потратить деньги! Видимо, кому-то нравится делать людей богатыми, а самому выглядеть смешным».