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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 1:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.953.252.45
23:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.63.052.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 3:1 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 43’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.51.15
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Червиченко: «Трансфер Ханни из той же оперы, что и покупка Педро Роши»

сегодня, 17:26

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход под знамена «красно-белых» хавбека «Андерлехта» Софьяна Ханни, который должен стать игроком московского клуба в ближайшие 24 часа.

«Мне непонятна трансферная активность наших клубов, когда постоянно говорят об ужесточении лимита. Плюс санкционные списки, неизвестно чем эта история обернется для клубов. В такой ситуации „Спартаку“ стоит искать игроков на внутреннем рынке.  

Рискует ли „Спартак“, подписывая Ханни, который до 27 лет играет в чемпионате Бельгии? А трансфер Роши разве из другой оперы? Ни для кого не секрет, что помимо грамотных футбольных управленцев есть люди, которые наживаются на трансферных вещах. Молодцы, могут уговорить хозяина потратить деньги! Видимо, кому-то нравится делать людей богатыми, а самому выглядеть смешным».

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Все комментарии
Томик
Томик ответил kazakoff
сегодня в 22:03
kazakoff:
Кто педро роша и кто софьян ханни? Хавбек Андера хотябы на слуху был. А откуда взялся Педро?
"Мало ли в Бразилии педров? И не сосчитаешь," Может заиграет ещё, шансов пока не так и много было.
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 21:35
Пока Червиченко, Литейный, цска78 и их многочисленные клоны уSеRаются тут до потери сознания, караван идет в нужном направлении
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
сегодня в 21:18
Напомню что говорил Червиченко о покупке Джикии: "...Джикия? Мне лично он запомнился одним эпизодом. Когда вышел на замену и похоронил «Амкар» в одном из матчей со «Спартаком». Не помню, карточку ли получил или пенальти привез, но до его выхода «Амкар» выигрывал и был лучше. Больше ничем Джикия мне не запомнился. Поэтому не очень понимаю, почему селекционеры «Спартака» остановили выбор именно на нем. Не могу сказать, что это удачный трансфер."
Нужно ли ещё что-то говорить? ЭХсперт, мля...
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
сегодня в 20:34
Если лысый недоволен значит Спартак все правильно делает) он помню говорил также про Адриано, лысый такой же профи в футболе, как глоры коней и лазурные на этом сайте)
Великолепный
Великолепный ответил ALEX26659
сегодня в 20:23
ALEX26659:
https://www.youtube.com/watch?v=MRk81QEAXwI

zenitforfun
zenitforfun ответил Супервайзер
сегодня в 20:01
Супервайзер:
Ой, семейные разборки здесь не нужны. Ты так хорошо знаешь родственников Ильнура?
слава богу нет. Но судя по тому как он печется об этих деньгах - без них не обошлось
mikysss
mikysss
сегодня в 19:48
блин даже слегка жалею что нашол таки ссылку на старый сайт - на новом хоть он и кусок маразма но там хоть я не видел высказывания червя
ALEX26659
ALEX26659 ответил Великолепный
сегодня в 19:48
Великолепный:
А я смотрю пупсикам не нравится правда от Червиченко!))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:41
А я смотрю пупсикам не нравится правда от Червиченко!))
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 19:25
червиченко кто вообще? из какого мусорного бака его достали?)
Супервайзер
Супервайзер ответил zenitforfun
сегодня в 19:00
zenitforfun:
причем деньги эти бюджетные в основном пришли из москвы и в частности всех твоих родственников
Ой, семейные разборки здесь не нужны. Ты так хорошо знаешь родственников Ильнура?
Супервайзер
Супервайзер ответил LOpp
сегодня в 18:55
LOpp:
Спартак купил Педро Рошу за 10-12 млн (точно не помню) сыграл 7 матчей, забил 1 мяч Это провал! Зенит купил 4 аргентинцев за более чем 60 млн бюджетных денег, на четверых эти горе футболисты забили 6 мячей, и кроме как симуляции, прости господи Паредаса ничем не запомнились. Это успех! вот все что нужно знать про двойные стандарты наших продажных и по совместительству газпромовских СМИ
Не голами едиными жив болельщик футбола, а откатами, которые получают владельцы ( в том числе и номинальные) за трансферы.
zenitforfun
zenitforfun ответил LOpp
сегодня в 18:54
LOpp:
Спартак купил Педро Рошу за 10-12 млн (точно не помню) сыграл 7 матчей, забил 1 мяч Это провал! Зенит купил 4 аргентинцев за более чем 60 млн бюджетных денег, на четверых эти горе футболисты забили 6 мячей, и кроме как симуляции, прости господи Паредаса ничем не запомнились. Это успех! вот все что нужно знать про двойные стандарты наших продажных и по совместительству газпромовских СМИ
причем деньги эти бюджетные в основном пришли из москвы и в частности всех твоих родственников
Аденн
Аденн
сегодня в 18:53
но можно сказать смело, что Ханни не хуже бзянитовских аргентосов, только дешевле.
LOpp
LOpp
сегодня в 18:24
Спартак купил Педро Рошу за 10-12 млн (точно не помню) сыграл 7 матчей, забил 1 мяч
Это провал!

Зенит купил 4 аргентинцев за более чем 60 млн бюджетных денег, на четверых эти горе футболисты забили 6 мячей, и кроме как симуляции, прости господи Паредаса ничем не запомнились.
Это успех!

вот все что нужно знать про двойные стандарты наших продажных и по совместительству газпромовских СМИ
Лицо Джонса
Лицо Джонса ответил ziborock
сегодня в 18:23
ziborock:
Червиченко: "Если Самедов и Селихов — это два плюса, то Адриано — жирный минус.....Адриано — креатура Карреры, но никто не сказал, что Массимо надолго задержится в «Спартаке»" Червиченко: "Трансфер Джикии для меня непонятен. Покупка Луиса Адриано для меня тоже сомнительна. Мне кажется, что будет ситуация как с Лукасом Барриосом." Червиченко: "Промес ментально – не наш человек. Надо отпускать" Червиченко: "Спартак не станет чемпионом." ------------------------------------- Да Червяк просто Ванга))) Жги дальше!)))
Вот это ржач!:)
112910415
112910415
сегодня в 18:23
этот бездельник предсказывал провал Адриано, Джикии, Промеса ругал
злобный клоун, не более
denmig
denmig
сегодня в 18:22
Червяк прополз в земле еще два метра! - все знают Что образовалось на выходе!
Klasse
Klasse ответил kazakoff
сегодня в 18:21
kazakoff:
Кто педро роша и кто софьян ханни? Хавбек Андера хотябы на слуху был. А откуда взялся Педро?
А Педро - это действующий обладатель Кубка Либертадорес, чтоб ты знал
Sully
Sully ответил cska.78
сегодня в 18:18
cska.78:
Наверное, для спартачей уже делали такую трибуну :) https://www.youtube.com/watch?v=Vc4un2lqLXs&t=87s
только представь себе матч спартак Ливерпуль, 25 минута счет 0-9, 40 тысяч ЛГБТ-спартачей в одном порыве поют "дитя порока", на трибунах флаги с изображением кумиров спартака, Борис, Элтон Джон, Валера)) а потом после матча все в баню))
cska.78
cska.78 ответил Sully
сегодня в 18:15
Sully:
на открывашке пора запилить ЛГБТ трибуну))
Наверное, для спартачей уже делали такую трибуну :)
kazakoff
kazakoff
сегодня в 18:15
Кто педро роша и кто софьян ханни? Хавбек Андера хотябы на слуху был. А откуда взялся Педро?
za logiku
za logiku
сегодня в 18:14
когда уже забанят червиченку?! модеры, ау!
Sully
Sully ответил cska.78
сегодня в 18:14
cska.78:
Вот что :)
на открывашке пора запилить ЛГБТ трибуну))
za logiku
za logiku ответил cska.78
сегодня в 18:12
cska.78:
КБ братство вообще правду не любит :)
да... ведь же заморочился, коллаж сделал...
это болезнь...
Sully
Sully ответил Nikola45
сегодня в 18:11
Nikola45:
Это что клуб Секс меньшинств? А что их объединяет? ))
просто спартачи) а так по совместительству пупсики... кроме Александры Серовой, у нее ориентация нормальная))
cska.78
cska.78 ответил Nikola45
сегодня в 18:06
Nikola45:
Это что клуб Секс меньшинств? А что их объединяет? ))
Вот что :)
MAUS
MAUS ответил Литейный 4
сегодня в 18:06
Литейный 4:
Молодцы, умеют пупсики разводить Федуна! Ахахахаха!
Маладец, язык твой враг
Nikola45
Nikola45 ответил cska.78
сегодня в 18:04
cska.78:
КБ братство вообще правду не любит :)
Это что клуб Секс меньшинств? А что их объединяет? ))
albucid
albucid
сегодня в 18:03
Эта пьянь переодетая сама решила, что она самая умная, или ей кто-то сказал?!
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