Количество команд в чемпионате Беларуси останется прежним

Источник сообщает, что в новом сезоне высшего дивизиона чемпионата Беларуси количество команд останется прежним.



«Во время исполкома белорусской федерации футбола было принято решение не изменять количество команд в Высшей лиге чемпионата Беларуси 2018. Судя по всему, 16 команд останется и в сезоне 2019», - передает источник.



Ранее министр спорта Беларуси Александр Шамко заявил о необходимости сокращения Высшей лиги футбольного чемпионата страны.



Напомним, что чемпионом Беларуси в 2017 году стал БАТЭ.