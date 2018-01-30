Ганчаренко: «У Мусы есть скорость, нам такой игрок нужен»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал подписание нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

Напомним, что Муса перешел в ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона.

«Обе стороны могут быть довольны. Мусе нужна игровая практика перед чемпионатом мира, а нам нужен игрок с его качествами, у которого есть скорость, который умеет открываться за спину, завершать атаки, все 90 минут проводить на хорошем уровне.

Мы знаем, что он может сыграть как крайнего нападающего, так и центрального при любой схеме. Посмотрим и оценим. У нас есть Витиньо, Дзагоев, Головин. Будем выстраивать нашу схему с ними. У меня есть определенные задумки, важно, чтобы они сработали», - сказал Ганчаренко.