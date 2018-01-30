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Ганчаренко: «У Мусы есть скорость, нам такой игрок нужен»

сегодня, 21:19

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал подписание нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

Напомним, что Муса перешел в ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона.

«Обе стороны могут быть довольны. Мусе нужна игровая практика перед чемпионатом мира, а нам нужен игрок с его качествами, у которого есть скорость, который умеет открываться за спину, завершать атаки, все 90 минут проводить на хорошем уровне.

Мы знаем, что он может сыграть как крайнего нападающего, так и центрального при любой схеме. Посмотрим и оценим. У нас есть Витиньо, Дзагоев, Головин. Будем выстраивать нашу схему с ними. У меня есть определенные задумки, важно, чтобы они сработали», - сказал Ганчаренко.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:47
Он очень хорошо выполняет команду "Беги, Муса ,беги!" Правда, ему всё равно, куда бежать, лишь бы быстро. Для Слуца это было не главное...
Игорь Копытько
Игорь Копытько
сегодня в 21:55
Муса перед отъездом в АПЛ был хорош , вопрос каким он вернулся ? Если остался порох то будет интересно на него посмотреть, может и армейцы заиграют поярче ,тогда и чемпионат в зрелищьности прибавит
Суеверный
Суеверный
сегодня в 21:50
С Мусой атака станет острее. Вот именно, что вариантов станет много больше, в этом Ганчеренко прав на 100%. Пропускаем меньше всех почти, но теперь пора задуматься об усилении обороны. Никто не знает защитника по фамилии Цемент или Железобетон? Будем искать.. ("Бриллиантовая рука", фильм Леонида Гайдая)
nnb199O
nnb199O
сегодня в 21:49
Бесполезный бегунок, за полтора года игры в АПЛ забил всего лишь 2 гола.

Но для РФПЛ явный топ игрок.
eaguar
eaguar
сегодня в 21:45
постарел бегунок
Великолепный
Великолепный ответил Ваня лучший
сегодня в 21:42
Ваня лучший:
Он не тестирует схему 4-4-2. Просто из травм Леши и Жоры защитников не хватает. Был даже вариант экстренного возвращения Никиты Чернова, но решили его до лета оставить. Поправится Леша ( уже на подходе) будет снова 3-1 -4-2. Если Муса не растерял физику, то будет хорошо. Но либо Натхо, либо Вернблума придется сажать на лавку, видимо Бибраса.
Единственные 20 минут в карьере в расстановке с тремя центральными защитниками Муса отыграл осенью в Краснодаре, когда сборная Нигерии приезжала на "товарняк" против Аргентины. Муса составил быструю пару нападающих с Алексом Ивоби, игроком схожего типа способный выходить на острие, но по набору качеств более близкий к вингеру. Тогда Ахмед Муса часто смещался на правый край, откуда и придумал голевую передачу на Ивоби. Единичный опыт был удачным.Зависимость игроков атаки от тактических схем значительно ниже, чем защитников. Для защитников с каждым годом всё важнее, как построена система обороны и как можно туда вписаться. Представить Мусу в атакующей двойке в 3-5-2 или 3-1-4-2 реально, к тому же прошлой весной Ганчаренко отправлял в нападение Алексея Ионова ещё более типичного "бегунка".
cska plus
cska plus
сегодня в 21:36
Очень нужен!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Великолепный
сегодня в 21:33
Великолепный:
Пока Виктор Ганчаренко тестирует непривычную для своего ЦСКА схему 4-4-2, но возвращение Мусы делает армейцев намного ближе к 3-1-4-2. С таким планом игры Ганчаренко вернёт команду к настройкам прошлой весны, когда пару нападающих составляли Витиньо и Алексей Ионов. При качественном контроле мяча, а ЦСКА уже весной был самой атакующей командой из всех, кто играл в три центральных защитника Витиньо и особенно Ионов чаще получали мяч, забегая за спины защитникам и получая длинные передачи под скоростные рывки. Осенью такого игрока, вдобавок более-менее стабильного в реализации своих качеств, ЦСКА не хватало, так что переход Мусы делает атаку ЦСКА более вариативной.
Он не тестирует схему 4-4-2. Просто из травм Леши и Жоры защитников не хватает. Был даже вариант экстренного возвращения Никиты Чернова, но решили его до лета оставить. Поправится Леша ( уже на подходе) будет снова 3-1 -4-2. Если Муса не растерял физику, то будет хорошо. Но либо Натхо, либо Вернблума придется сажать на лавку, видимо Бибраса.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 21:32
Для скоростной АПЛ дрищ Муса бесполезен.
А для чемпионата пешеходов - то что нужно
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:25
Пока Виктор Ганчаренко тестирует непривычную для своего ЦСКА схему 4-4-2, но возвращение Мусы делает армейцев намного ближе к 3-1-4-2. С таким планом игры Ганчаренко вернёт команду к настройкам прошлой весны, когда пару нападающих составляли Витиньо и Алексей Ионов. При качественном контроле мяча, а ЦСКА уже весной был самой атакующей командой из всех, кто играл в три центральных защитника Витиньо и особенно Ионов чаще получали мяч, забегая за спины защитникам и получая длинные передачи под скоростные рывки.
Осенью такого игрока, вдобавок более-менее стабильного в реализации своих качеств, ЦСКА не хватало, так что переход Мусы делает атаку ЦСКА более вариативной.
cska.78
cska.78
сегодня в 21:21
Вот и нап :)
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