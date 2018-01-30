«Кордоба» усилилась пятикратным победителем Лиги Европы

Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес продолжит карьеру в «Кордобе», которая представляет испанскую Сегунду. Об условиях сделки не сообщается.

Последним клубом 34-летнего Рейеса был «Эспаньол», который он покинул в 2017 году и с тех пор находился в статусе свободного агента.

Стоит отметить, что Рейес является довольно титулованным футболистом. Так, он 5 раз выигрывал Лигу Европы (2 раза в составе «Атлетико» и 3 - в составе «Севильи»). Кроме того, хавбек в составе «Арсенала» выигрывал чемпионат Англии и доходил вместе с лондонским клубом до финала Лиги чемпионов.