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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 1:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.953.252.45
23:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:1 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.63.052.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 3:1 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
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«Кордоба» усилилась пятикратным победителем Лиги Европы

сегодня, 21:37

Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес продолжит карьеру в «Кордобе», которая представляет испанскую Сегунду. Об условиях сделки не сообщается.

Последним клубом 34-летнего Рейеса был «Эспаньол», который он покинул в 2017 году и с тех пор находился в статусе свободного агента.

Стоит отметить, что Рейес является довольно титулованным футболистом. Так, он 5 раз выигрывал Лигу Европы (2 раза в составе «Атлетико» и 3 - в составе «Севильи»). Кроме того, хавбек в составе «Арсенала» выигрывал чемпионат Англии и доходил вместе с лондонским клубом до финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:19
В Севилье до перехода в "Арсенал" был топом, увы, после этого на спад пошел уверенно.
safari-05
safari-05
сегодня в 22:16
Ему точно есть, что вспомнить. Респект.
ДСА
ДСА
сегодня в 22:10
Хорршая карьера, но заканчивает плохо.
No problem
No problem
сегодня в 21:52
Либо очень любит футбол..
либо все заработанное пробухал.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:51
он уже давно не тот.
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