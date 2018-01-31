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Карвальял: «Обыграть „Арсенал“ после победы над „Ливерпулем“... Горжусь своей командой»

сегодня, 01:15
Суонси СитиЛоготип футбольный клуб Суонси Сити3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Суонси» Карлуш Карвальял прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в 25-м туре АПЛ:

«Мы очень счастливы. Обыграть „Арсенал“ после победы над „Ливерпулем“... Я горжусь своими игроками.

Мы создали больше моментов. Мои футболисты проделали фантастическую работу. Я сказал им, что мы способны на нечто большее. После игры с „Уотфордом“ я сказал им, что мы не мертвы, мы дышим.

У нас есть шанс остаться в Премьер-Лиге. Мы не в реанимации, а рядом с врачом, который говорит, что скоро мы сможем вернуться домой».

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 11:27
про выход из зоны вылета можно пока и не заикаться, но тенденция хорошая
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 03:15
Против Ливерпуля я считаю что вы отскочили забили шальной гол Ливерпуль катал их весь матч автобусники те еше но против арсенала засслужили победу
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 03:04
молодцы , удачи остаться в премьер-лиге!
Манола со скидкой
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сегодня в 01:26
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 01:25
    да красавци, спору нет. Таких 6 очек дорого стоят. Желаю этому тренеру и его парням остаться в АПЛ, и они этого добьются, особенно если будут и дальше выгрызать свое. А в шип можно ВХ, КП и Эвертон отправлять, для встряски так сказать))
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