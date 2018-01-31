Карвальял: «Обыграть „Арсенал“ после победы над „Ливерпулем“... Горжусь своей командой»

Главный тренер «Суонси» Карлуш Карвальял прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в 25-м туре АПЛ:

«Мы очень счастливы. Обыграть „Арсенал“ после победы над „Ливерпулем“... Я горжусь своими игроками.

Мы создали больше моментов. Мои футболисты проделали фантастическую работу. Я сказал им, что мы способны на нечто большее. После игры с „Уотфордом“ я сказал им, что мы не мертвы, мы дышим.

У нас есть шанс остаться в Премьер-Лиге. Мы не в реанимации, а рядом с врачом, который говорит, что скоро мы сможем вернуться домой».