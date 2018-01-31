Селихов: «До „Ливерпуля“ никогда больше 4 не пропускал, а тут 7! Это был удар по яйцам»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о том, как воспринял наиболее неудачные для себя и команды матчи, сыгранные в нынешнем сезоне:

«Когда я говорил о том, что после перехода в „Спартак“ ворота словно стали больше, имел в виду не матчи, а тренировки на первых сборах. Хотелось себя сразу проявить, а всё залетало. Психологический момент. Нужно было адаптироваться. А что касается неудачных матчей... Меня жизнь уже многому научила, так что всё идет своим чередом.

Да, я наварил с ЦСКА (1:2), с „Локомотивом“ (3:4). Да, у меня были мысли, что я не достоин играть за „Спартак“. Что нужно уйти в аренду. Мне дали шанс, а я им не воспользовался. Но потом второй шанс дала уже судьба: к сожалению, Артём получил травму. Я вышел и нормально сыграл. Вот и всё. Это если вкратце.

Матч в Ливерпуле – это был второй раз в жизни, когда было очень больно. Это был удар куда-то туда... По яйцам. Первый раз – когда пропустил четвёртый гол от „Локомотива“. Смотрю, люди уходят со стадиона. Это правда больно, когда понимаешь, что горе людей на твоей совести. А до „Ливерпуля“ я никогда в жизни больше четырёх не пропускал. А тут семь! Но за пару дней отошёл. Плохой опыт – тоже опыт. Многие тогда поддержали. Я вообще привык сталкиваться со сложными ситуациями. Наверное, стал уже непробиваемым в этом плане».