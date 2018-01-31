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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
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Селихов: «До „Ливерпуля“ никогда больше 4 не пропускал, а тут 7! Это был удар по яйцам»

сегодня, 02:21
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль7 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о том, как воспринял наиболее неудачные для себя и команды матчи, сыгранные в нынешнем сезоне:

«Когда я говорил о том, что после перехода в „Спартак“ ворота словно стали больше, имел в виду не матчи, а тренировки на первых сборах. Хотелось себя сразу проявить, а всё залетало. Психологический момент. Нужно было адаптироваться. А что касается неудачных матчей... Меня жизнь уже многому научила, так что всё идет своим чередом.

Да, я наварил с ЦСКА (1:2), с „Локомотивом“ (3:4). Да, у меня были мысли, что я не достоин играть за „Спартак“. Что нужно уйти в аренду. Мне дали шанс, а я им не воспользовался. Но потом второй шанс дала уже судьба: к сожалению, Артём получил травму. Я вышел и нормально сыграл. Вот и всё. Это если вкратце.

Матч в Ливерпуле – это был второй раз в жизни, когда было очень больно. Это был удар куда-то туда... По яйцам. Первый раз – когда пропустил четвёртый гол от „Локомотива“. Смотрю, люди уходят со стадиона. Это правда больно, когда понимаешь, что горе людей на твоей совести. А до „Ливерпуля“ я никогда в жизни больше четырёх не пропускал. А тут семь! Но за пару дней отошёл. Плохой опыт – тоже опыт. Многие тогда поддержали. Я вообще привык сталкиваться со сложными ситуациями. Наверное, стал уже непробиваемым в этом плане».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил Robbaggio
сегодня в 12:12
Robbaggio:
Чему научился? Ну, как минимум, прогуливать. Об остальном фантазирует пирсман)
Он сам не хотел учиться так, что его прогулам никто не учил.
— Товарищи на уроках – а вы гулять?
— В том-то и дело, что нет! Сидел в интернате. Спал, тренировался. Не лежала душа к учёбе, и всё тут.
А а с piercman разбирайтесь сами! Я только сказал, что он там и там был замечен. Только из Спартака его просто выкинули, а из Зенита ушёл потому, что из интерната выгнали за прогулы, а жить негде было.
Robbaggio
Robbaggio ответил Байкал-38
сегодня в 12:02
Чему научился? Ну, как минимум, прогуливать. Об остальном фантазирует пирсман)
Байкал-38
Байкал-38 ответил Robbaggio
сегодня в 11:42
Robbaggio:
А за молодежку какого клуба играл? Все, что было до взрослого уровня, сюда и относится
На одном из юношеских турниров был замечен скаутами московского «Спартака», и приглашён в команду в 2006 году[3]. В академии красно-белых провёл 2 года: с 12 до 14 лет. В 2008 году проиграл конкуренцию другим вратарям[4]. Практически сразу же поехал на просмотр в петербургский «Зенит» и стал заниматься в академии сине-бело-голубых. Проведя два года в интернате, был отчислен из команды за прогулы школы[1], поэтому вернулся в родной Орёл, где и начал профессиональную карьеру в местном клубе «Русичи».

Так, что он воспитанник скорее всего Спартака (откуда правда "выкинули" как ненужного по сути без объяснения причин) и Орла, а в Зените он всё прогулял, чему он там мог научится?!
Robbaggio
Robbaggio ответил Palex
сегодня в 11:02
А за молодежку какого клуба играл? Все, что было до взрослого уровня, сюда и относится
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:16
А разве у плюшевого есть яйца? Не разу не видел!
Faustello
Faustello ответил 311
сегодня в 10:11
311:
Чтобы забыть про 7-0, надо просто получить 8-0!)
По методу Пейна ))
drug01
drug01
сегодня в 10:06
Держись будет еще хуже
Palex
Palex ответил Robbaggio
сегодня в 10:05
Он воспитанник футбольной школы города Орел..
311
311
сегодня в 09:38
Чтобы забыть про 7-0, надо просто получить 8-0!)
за
за
сегодня в 09:15
Видимо, значение термина "метафора" большинству недоброжелателей незнакомо.
Alex-96
Alex-96
сегодня в 09:03
    piercman
    piercman
    сегодня в 08:31
    после таких интервью очень стыдно за Спартак!
    Суеверный
    Суеверный
    сегодня в 08:31
    Это еще не предел. Будет и больше. Рано отчаиваться.
    VV V
    VV V
    сегодня в 08:06
    Так теперь эти удары "по яйцам" будут раз 15 в год !
    Игорь Копытько
    Игорь Копытько
    сегодня в 08:05
    бывает всякое да очень неприятно проигрывать с подобным счетом но жизнь продолжается зато цска 3-0 после Ливерпуля и остается вопрос сколько они запустили бы от ливерпуля если они проиграли позору россии без шансов ,
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 07:56
      Воин666
      Воин666
      сегодня в 07:49
      В 7партаке у тебя ещё будет много ударов.
      MAUS
      MAUS ответил cska.78
      сегодня в 06:28
      cska.78:
      Привыкай, теперь ты в спартаке :)
        cska plus
        cska plus
        сегодня в 05:00
        От этого позора спартак ничем не отмоется.
        piercman
        piercman ответил Robbaggio
        сегодня в 03:55
        Robbaggio:
        Тем более, что он еще и воспитанник Зенита)
          eaguar
          eaguar
          сегодня в 03:28
          Удачи , теперь играй лучше .
          Василий 50
          Василий 50
          сегодня в 03:12
            Kerri
            Kerri
            сегодня в 03:06
            Да нормально. Привыкнешь.
            Robbaggio
            Robbaggio ответил piercman
            сегодня в 02:52
            Тем более, что он еще и воспитанник Зенита)
            piercman
            piercman
            сегодня в 02:38
              piercman
              piercman
              сегодня в 02:35
              вообще, странно, что 2 тренера спартака показывали яйца молоденькому спартачу, по какой-то случайности носящий на спине 69 номер. прошу считать это совпадением.
              https://www.soccer.ru/news/947665.shtml
              mangoх12
              mangoх12
              сегодня в 02:28
                cska.78
                cska.78
                сегодня в 02:22
                Привыкай, теперь ты в спартаке :)
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