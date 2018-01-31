Клопп: «Эта победа – именно то, что нам нужно перед возвращением долга „Тоттенхэму“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом» (3:0) в матче 25-го тура английской Премьер-Лиги:

«Это было именно то, что нам нужно. Не блестящее выступление, но оно было очень зрелым, и это как раз то, что было нам необходимо в данный момент. Мы могли бы сыграть и лучше, но мы забили первыми, и „Хаддерсфилду“ стало сложно ловить нас на контратаках. Сегодня мы были лучше соперника, а наша полузащита отлично справлялась с их давлением, что помогло нашей обороне. Это было почти идеально. Я говорю не об игре, а о результате.

Команда должна побеждать постоянно, мы это знаем. Самое главное – это то, что мы вернулись в гонку. Теперь у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к ещё одной сложной игре против „Тоттенхэма“, которому мы задолжали. „Ливерпулю“ необходимо вернуть этот долг».

Напомним, в 9-м туре АПЛ «Ливерпуль» в гостях уступил «Тоттенхэму» со счётом 1:4.