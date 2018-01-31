Эмерсон: «Я пришёл в „Челси“, потому что это великий клуб с потрясающей историей»

Защитник «Челси» Эмерсон прокомментировал свой переход из «Ромы» в лондонский клуб:

«Я пришёл сюда, потому что это великий клуб с потрясающей историей. Сегодня я реализовал одно из своих давних мечтаний – я всегда мечтал надеть футболку такого великого клуба.

Я слежу за английским футболом с 15-летнего возраста. В английском чемпионате потрясающий футбол, за ним интересно наблюдать, но играть в него в Англии будет ещё лучше».