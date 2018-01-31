Селихов: «Риомми хочет сделать из нас в „Спартаке“ идеальных вратарей»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о работе с тренером вратарей красно-белых Джанлукой Риомми:

«Конечно, мы притёрлись, более или менее понимаем друг друга. Но разные языки – это всё равно проблема. И здесь моя вина. Я не знаю английского. Есть ведь не только игровые моменты, но и жизненные: как лучше восстановиться и так далее. Да, есть переводчики, но к ним обращаюсь только в самом крайнем случае. В английском запоминаю только отдельные фразы. Пока не могу осилить свою лень.

У каждого тренера своё видение того или иного игрового момента. В „Амкаре“ всё было попроще, что ли. Скажем так: там русская вратарская школа. А здесь требуют очень и очень правильного решения в каждом эпизоде. Именно не максимально надёжного, а правильного. Сложно это объяснить, но упражнения на тренировках по сравнению с „Амкаром“ полностью отличаются. Правильное решение в плане технического исполнения и в плане того, как нужно сделать – отбивать ногой или рукой. Риомми просит отбивать ногами только в критической ситуации. В иных случаях нужно всё делать руками. И по максимуму ловить, а не отбивать. Делает из нас идеальных вратарей (улыбается).

Чувствую ли, что прогрессирую? Сложно сказать. Как по мне, сколько ни тренируйся, а в игре всё равно всё будет по-другому. Ты можешь поймать на занятии миллион мячей, а в игре запустишь. Или наоборот – напропускать на тренировке, а в матче всё взять. Даже без особой техники, а просто за счёт настроя. Ведь к играм психологически готовишь себя совсем иначе».

Напомним, болельщики «Спартака» признали Селихова лучшим игроком клуба в ноябре.