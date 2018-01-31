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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Селихов: «Риомми хочет сделать из нас в „Спартаке“ идеальных вратарей»

сегодня, 04:42

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о работе с тренером вратарей красно-белых Джанлукой Риомми:

«Конечно, мы притёрлись, более или менее понимаем друг друга. Но разные языки – это всё равно проблема. И здесь моя вина. Я не знаю английского. Есть ведь не только игровые моменты, но и жизненные: как лучше восстановиться и так далее. Да, есть переводчики, но к ним обращаюсь только в самом крайнем случае. В английском запоминаю только отдельные фразы. Пока не могу осилить свою лень.

У каждого тренера своё видение того или иного игрового момента. В „Амкаре“ всё было попроще, что ли. Скажем так: там русская вратарская школа. А здесь требуют очень и очень правильного решения в каждом эпизоде. Именно не максимально надёжного, а правильного. Сложно это объяснить, но упражнения на тренировках по сравнению с „Амкаром“ полностью отличаются. Правильное решение в плане технического исполнения и в плане того, как нужно сделать – отбивать ногой или рукой. Риомми просит отбивать ногами только в критической ситуации. В иных случаях нужно всё делать руками. И по максимуму ловить, а не отбивать. Делает из нас идеальных вратарей (улыбается).

Чувствую ли, что прогрессирую? Сложно сказать. Как по мне, сколько ни тренируйся, а в игре всё равно всё будет по-другому. Ты можешь поймать на занятии миллион мячей, а в игре запустишь. Или наоборот – напропускать на тренировке, а в матче всё взять. Даже без особой техники, а просто за счёт настроя. Ведь к играм психологически готовишь себя совсем иначе».

Напомним, болельщики «Спартака» признали Селихова лучшим игроком клуба в ноябре.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
сегодня в 11:44
Эх.. канула в лету отечественная вратарская школа...
Байкал-38
Байкал-38 ответил Трусливый Бегимотик
сегодня в 10:38
Трусливый Бегимотик:
Язык выучить проще, чем в раме научиться стоять. Зачем было менять Реброва, мне все-такие непонятно. Мешанина с вратарями до добра не доведет. Жаль , Диканя с нами больше нет.
Я тоже думаю надо Лизуна (Реброва) вернуть в ворота! Без его "роман" со штангами добавит ещё больше приколов, да ещё гол забить надо догнать Зе Луиша по голам. Ну и "плюшевого" забывать не стоит.
Вывод вратарская линия в Спартаке уже идеальна!!!

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:12
САША, УЧИ АНГЛИЙСКИЙ, ВОТ ТЕБЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВЕЧЕК НА СЕГОДНЯ:

ZERO
SEVEN
LOSER

ЗАВТРА ПРОВЕРЮ !

ГЫ-ГЫ-ГЫ
Трусливый Бегимотик
Трусливый Бегимотик
сегодня в 10:06
Язык выучить проще, чем в раме научиться стоять. Зачем было менять Реброва, мне все-такие непонятно. Мешанина с вратарями до добра не доведет. Жаль , Диканя с нами больше нет.
piercman
piercman
сегодня в 08:19
"Конечно, мы притёрлись"

фу-фу! спартак, одним словом! и баня!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:22
Реброва однако из состава вытеснил.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:49
Нет предела совершенству!)))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 04:51
А у Селихова хорошо получается дразнить всяких этих..
Уже начали появляться - скоро налетят и прискачут остальные типовые по списку.
piercman
piercman
сегодня в 04:44
скажите, это тот самый спартач селихов 7:0, который жаловался в прошлой новости об отсутствии яиц?
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