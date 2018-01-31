Спаллетти заблокировал трансфер Брозовича в «Севилью»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заблокировал переход полузащитника Марсело Брозовича в «Севилью», информирует источник.

Согласно источнику, «Севилья» собиралась арендовать Брозовича до конца сезона за € 1 млн с опцией выкупа игрока летом за € 28 млн, но итальянский специалист отказался отпускать хавбека, так как хочет сперва найти замену хорватскому футболисту. Кандидатами на место Брозовича называются полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хавьер Пасторе и хавбек «Атлетико» Николас Гайтан, на которого также претендует «Зенит».