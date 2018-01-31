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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Масалитин: «Не уверен, что мы увидим прежнего Мусу в ЦСКА»

сегодня, 09:52

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возвращение под знамена «армейцев» нападающего Ахмеда Мусы.

«Сейчас любой хороший нападающий для команды будет спасением. Так что появление Мусы – безусловный плюс.

Другое дело, я не уверен, что мы увидим весной того Ахмеда, каким он нам запомнился по предыдущим выступлениям за ЦСКА. Все-таки за „Лестер“ он почти не играл. Практики у нигерийца давно не было. В общем, есть сомнения. Но я верю в лучшее».

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил time out
сегодня в 12:34
time out:
Траоре, Оланаре, Муса, армия наемников из Африки и кони еще что-то пытаются в адрес спартаковцев говорить.
Дорогой, если не помнишь,с чего начиналось, освежу твою память: именно кб-фаны вместе с представителями "культурной" из числа "русских-прерусских" с появлением в ЦСКА темнокожих футболистов троллили "Армию" по этому поводу. У некоторых особенно упёртых персонажей это продолжается и по сей день. (зайди на любую ветку о трансферах ЦСКА и глянь посты некоторых спамеров). И это в ситуации, когда соотношение "белые/чёрные" в составах ЦСКА и СпаМа кардинально изменилось.
Так что получайте робяты ответку, нечего зазря против ветра струйки пускать... ;)
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 12:22
Будем посмотреть...
Но, в любом случае, в Англии Мусик наверняка и опыта "потолкаться" с крепкими защитниками евроуровня поднабрался. Ну а восстановить физические кондиции после "простоя" для Ахмеда вообще не проблема - на моей памяти едва ли не единственный игрок во всей РФПЛ, поддерживавший спринтерские скорости на протяжении всех 90 минут.
ОДНОЗНАЧНО: Ахмед, добро пожаловать обратно, в ЦСКА тебе всегда рады!!!
И накидай, пожалуйста, в сетки ворот "пятачков" ещё поболее, чем ранее!!! ;)
VIPded
VIPded
сегодня в 12:01
Уверен, что Муса стал лучше!!!
Мельгарехо
Мельгарехо ответил cska plus
сегодня в 11:54
cska plus:
Во всяком случае Муса лучше чем Оланаре.
    Суеверный
    Суеверный
    сегодня в 11:50
    Да ничего страшного в отсутствии полноценной игровой практике.Ахмед все еще относительно молод. Восстановит скоростные качества и впишется в игровую модель, тогда все покатится само собой. Даже неважно, сам забивать станет или ассистировать партнерам. Просто игрок обязательно утянет на себя двух соперников, а как этим распорядиться - дело техники.
    time out
    time out ответил cska plus
    сегодня в 11:45
    cska plus:
    Во всяком случае Муса лучше чем Оланаре.
    Траоре, Оланаре, Муса, армия наемников из Африки и кони еще что-то пытаются в адрес спартаковцев говорить.
    blitz
    blitz
    сегодня в 11:41
    Для коней лучше Муса - чем ничего.
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 11:37
    Масалитин, поживем увидим, но теперь у ЦСКА есть нападающий который забивал много и выигрывал ТРИ чемпионства с ЦСКА!))
    obana777
    obana777 ответил LOpp
    сегодня в 11:31
    LOpp:
    Муса в Лестере даже в заявку на матч перестал попадать. берег силы видимо.
    Сил столько накопил, что будет мимо мяча проскакивать, мяч за ним не успеет.
    Jum13
    Jum13 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 11:19
    AntiherQ1488:
    Мне так нравится отчаяние коней в комментах))
    Ты про alex26659? Он же из свиней
    LOpp
    LOpp ответил obana777
    сегодня в 11:11
    obana777:
    Почитаешь коней, так к ним спаситель пришел. Все, всем кранты, Муса в "Лестере" не играл, чтобы силы сберечь для цска.
    Муса в Лестере даже в заявку на матч перестал попадать. берег силы видимо.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:10
    почему не увидим прежнего Мусу? загорел что ли?
    obana777
    obana777
    сегодня в 11:04
    Почитаешь коней, так к ним спаситель пришел. Все, всем кранты, Муса в "Лестере" не играл, чтобы силы сберечь для цска.
    Colonist
    Colonist
    сегодня в 11:03
    Удачи Мусе!!!
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 10:54
    Заиграет.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 10:53
    Зато скамейка запасных серьезно усилилась.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 10:49
    НЕ УВЕРЕН НЕ ОБГОНЯЙ!!!))))))

    УВЕРЕН, что Ахмед, участвуя на тренировках в Лестере, почерпнул многое новое для себя.
    Короче, стал более разнообразен в игре и это +. Нет игровой практики, так это дело наживное этот минус поправим. Жду от Ахмеда хорошей игры в ЦСКА.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 10:48
    Мне так нравится отчаяние коней в комментах))
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 10:44
    мерина мусю пора на консервы пускать...
    Морозовский
    Морозовский ответил Чикомас
    сегодня в 10:41
    Чикомас:
    А что, у нас выбор есть? Оланаре? Чалов? В какой бы форме не находился, скорость у него прежняя. Добежит, замутит, а в штрафной уж и Витя и Аланчик и Головин, что ни будь придумают...
    Извините, но Витю на лавку под одеяло, которое он постоянно тянет не себя! Тогда мутить легче будет.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 10:40
    Во всяком случае Муса лучше чем Оланаре.
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 10:37
    Муса будет пачками колотить голы и с триумфом вернётся в "Лестер"!
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 10:35
    Хуже точно не будет!
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 10:30
    Поживём - увидим. Последний раз он забивал в июне 2017, правда после этого он не играл
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:12
    Когда он был в форме, гинер его за приличные деньги впарил. Теперь он лавочник, но и взят за копейки. Всё справедливо. Траоре тоже когда то рвал и метал, а потом пришёл в конюшню...
    Чикомас
    Чикомас
    сегодня в 10:03
    А что, у нас выбор есть? Оланаре? Чалов? В какой бы форме не находился, скорость у него прежняя. Добежит, замутит, а в штрафной уж и Витя и Аланчик и Головин, что ни будь придумают...
    grafff
    grafff
    сегодня в 09:59
    Прошло его время
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 09:57
    Прежнего Мусу мы не увидим.
    Раньше он бегал по полю, а теперь будет сидеть у его края - привык уже.
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 09:54
    Ну по тому что мы имеем в атаке, будет лучшим вариантом. Думаю поможет.
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