Масалитин: «Не уверен, что мы увидим прежнего Мусу в ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возвращение под знамена «армейцев» нападающего Ахмеда Мусы.

«Сейчас любой хороший нападающий для команды будет спасением. Так что появление Мусы – безусловный плюс.

Другое дело, я не уверен, что мы увидим весной того Ахмеда, каким он нам запомнился по предыдущим выступлениям за ЦСКА. Все-таки за „Лестер“ он почти не играл. Практики у нигерийца давно не было. В общем, есть сомнения. Но я верю в лучшее».