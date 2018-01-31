Селихов: «Если „Спартак“ предложит пожизненный контракт, подпишу не задумываясь»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о том, где хотел бы выступать. В данный момент «красно-белые» находятся на зимних сборах в Испании.



«Хотел бы я выступать в Испании? Мне очень нравятся и страна, и ее лига. Все зависит от того, предложит ли кто-то сюда приехать. Вот Габулову предложили поехать в „Брюгге“, он согласился. Не буду лукавить, мне правда очень интересно понять, как в Испании живут, какие здесь люди, менталитет. Какой здесь тренировочный процесс. Но если „Спартак“ предложит пожизненный контракт, подпишу не задумываясь».