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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутФонбет1.255.811.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиФонбет2.953.12.55
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.12920
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман ЮнайтедФонбет2.43.453.18
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет3.353.152.25
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.43.352.9
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеФонбет1.73.75.1
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Селихов: «Если „Спартак“ предложит пожизненный контракт, подпишу не задумываясь»

сегодня, 10:15

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о том, где хотел бы выступать. В данный момент «красно-белые» находятся на зимних сборах в Испании. 

«Хотел бы я выступать в Испании? Мне очень нравятся и страна, и ее лига. Все зависит от того, предложит ли кто-то сюда приехать. Вот Габулову предложили поехать в „Брюгге“, он согласился. Не буду лукавить, мне правда очень интересно понять, как в Испании живут, какие здесь люди, менталитет. Какой здесь тренировочный процесс. Но если „Спартак“ предложит пожизненный контракт, подпишу не задумываясь».

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Все комментарии
moskwa 09
moskwa 09
сегодня в 12:42
я думал парень с характером,оказался слабачком,человек не ставит себе целей,а выбирает легкий путь,посмотрим на него ,если спартак будет опять условно пятым всегда в чемпе
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:41
а ну как нефть кончится?
Kuprin
Kuprin
сегодня в 12:38
Это и понятно с 7 дырками и отбитыми 🍚теперь никуда не возьмут
Kuprin
Kuprin ответил time out
сегодня в 12:34
time out:
Гужевой скот уже прискакал и ржание пошло по всей ветке, под аккомпанемент крикливых бакланов.
Зачем ты так про свиней
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:23
Молодец САША УДАРИЛ МЕТКИМ СЛОВОМ ПО КОНЕБАКЛАНАМ ИШЬ КАК РАССВИРИПЕЛИ.
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 12:19
После Ливерпуля у Селихова случился надрыв психики!
time out
time out ответил Советчик №1
сегодня в 12:13
Советчик №1:
Не всё же хрюканье слушать!
Фейки, ни видеть, ни слушать не могут.
Советчик №1
Советчик №1 ответил time out
сегодня в 12:10
time out:
Гужевой скот уже прискакал и ржание пошло по всей ветке, под аккомпанемент крикливых бакланов.
Не всё же хрюканье слушать!
time out
time out ответил cska plus
сегодня в 12:10
cska plus:
По ходу он уже в рабстве у федуна.
Про рабство коням лучше промолчать. Муса сбежал, но, не тут-то было, Гинер вернул беглеца.
311
311
сегодня в 12:07
Подпишет, еще пару семерочек и срубит пожизненную неустойку!)
korn3512
korn3512
сегодня в 12:06
Jum13
Сегодня 10:31
Семьлихов
_______________
Не, И.Рекордфеев
time out
time out
сегодня в 12:04
Гужевой скот уже прискакал и ржание пошло по всей ветке, под аккомпанемент крикливых бакланов.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 12:03
Уважуха Селихову...только надень футболку под 1 номером, а не какой-то 57..
ПАДРЕ
ПАДРЕ ответил Магистр чёрной и белой бухгалтерии
сегодня в 12:02
Магистр чёрной и белой бухгалтерии:
Присосался к нефтяной трубе.
в очереди наверное сидят на пожизненную каторгу1
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
сегодня в 11:58
Присосался к нефтяной трубе.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:57
По ходу он уже в рабстве у федуна.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 11:54
но если жил ты как свинья, останешься свиньею...(В.С.Высоцкий)
kastites
kastites
сегодня в 11:34
Вратарь от уровня фнл
Великолепный
Великолепный
сегодня в 11:32
А предложат ли плюшевому пожизненный контракт, за один матч 0:7 это не цветочки нюхать!))
Nikola45
Nikola45
сегодня в 11:32
На галерах только пожизннено ))
memphis
memphis
сегодня в 11:32
Пожизненное рабство в Спартаке сомнительное удовольствие)
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 11:20
Любой будет рад посидеть в нефтяном проекте и подоить Федуна! Гыгыгыгы!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:05
Селихов продолжает дразнить коней и бакланов.
grafff
grafff
сегодня в 10:59
Молодец
ДСА
ДСА
сегодня в 10:48
При пожизненном контракте придется трудовую дисциплину не нарушать, а то разорвут контракт в легкую.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:42
ГЛУШАКОВ: ЕСЛИ ПРОМЕС ЗАБЕРЁТ МЕНЯ К СЕБЕ В ГОЛЛАНДИЮ УЕДУ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ
Jum13
Jum13
сегодня в 10:31
Семьлихов
Faustello
Faustello
сегодня в 10:19
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 10:15
    Вот она верность клубу
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