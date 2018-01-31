Юсупов: «Рад, что меня ждали, а я тоже очень хотел увидеть ребят, так как соскучился»

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов рассказал о том, как восстанавливался после тяжелой травмы. Сегодня футболист присоединился к общим тренировкам команды.



«Меня очень хорошо встретила команда. Рад, что меня ждали, а я тоже очень хотел увидеть ребят, так как сильно соскучился.



Самый сложный момент? Первые дни после травмы. Когда обследование показало, что у меня „кресты“, то стало не по себе, были слезы. После операции две недели болело колен, а потом все же стало легче.



Хочу поблагодарить всех за поддержку. Я видел флешмоб от болельщиков, потом ребята вышли на матч в футболках с моей фамилией. Чувствую долг перед фанатами, игроками и руководством клуба».