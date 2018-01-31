Гвардиола про трансфер Мареза: «Пока что нам нечего обсуждать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался комментировать слухи об интересе «горожан» к нападающему «Лестера» Рияду Марезу.



«Сейчас я говорю то же самое, что и в случае с Алексисом Санчесом и Ляпортом: пока что нам нечего обсуждать.



Трансфер Ляпорта состоялся, потому что мы воспользовались выкупом суммы отступных. Когда нужно вести переговоры, устанавливать свои ценники - все выходит намного сложнее».