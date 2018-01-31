Педро Роша: «Первые пять месяцев ушли на ознакомление с командой и адаптацию»

Нападающий «Спартака» Педро Роша подвел итоги первого полугодия в составе «красно-белых». За это время бразилец сыграл 7 матчей в РФПЛ и забил 1 гол.
«Этот отрезок ушёл на ознакомление с командой и адаптацию. Мне нужно было понять стиль футбола.
В России более силовой и контактный футбол, больше прессинга. Человек быстрее адаптируется, если играет. Я же лишь четыре раза выходил в стартовом составе. Это немного задерживает адаптацию. При этом я сам понимаю, что не могу играть всё время, если ещё не адаптировался. Уверен, 2018 год будет лучше.
В Бразилии у меня был отличный игровой ритм. Я много забивал и сразу после приезда в Россию действительно что-то получалось. Затем становилось всё холоднее».
Занимайтесь своим любимым делом вождения автобуса, соблюдайте правила дорожного движения, поскольку у Вас всё таки пассажиры в салоне имеются и не пытайтесь во время движения отвлекаться на писанину всякой чуши.
СОБЛЮДЕНИЕ ПДД - превыше всего!
Занимайтесь своим любимым делом вождения автобуса, соблюдайте правила дорожного движения, поскольку у Вас всё таки пассажиры в салоне имеются и не пытайтесь во время движения отвлекаться на писанину всякой чуши.
СОБЛЮДЕНИЕ ПДД - превыше всего!
Должно прорвать Рошу, ждем-с!
Должно прорвать Рошу, ждем-с!
Но у Федуна народная команда, и деньги на неё тоже народные...
Но у Федуна народная команда, и деньги на неё тоже народные...
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОНРАВИЛОСЬ ЗНАКОМИТЬСЯ С ГЛУШАКОВЫМ И ПРОМЕСОМ !"
ГЫ-ГЫ
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОНРАВИЛОСЬ ЗНАКОМИТЬСЯ С ГЛУШАКОВЫМ И ПРОМЕСОМ !"
ГЫ-ГЫ
Первые пять месяцев ушли на ознакомление
Вторые на адаптацию
Третьи на ознакомление с банным комплексом
Четвертые на полирование лавки
Еще один сбитый летчик в эскадрильи пупсиков.
Первые пять месяцев ушли на ознакомление
Вторые на адаптацию
Третьи на ознакомление с банным комплексом
Четвертые на полирование лавки
Еще один сбитый летчик в эскадрильи пупсиков.