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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Педро Роша: «Первые пять месяцев ушли на ознакомление с командой и адаптацию»

сегодня, 11:03

Нападающий «Спартака» Педро Роша подвел итоги первого полугодия в составе «красно-белых». За это время бразилец сыграл 7 матчей в РФПЛ и забил 1 гол.

«Этот отрезок ушёл на ознакомление с командой и адаптацию. Мне нужно было понять стиль футбола.

В России более силовой и контактный футбол, больше прессинга. Человек быстрее адаптируется, если играет. Я же лишь четыре раза выходил в стартовом составе. Это немного задерживает адаптацию. При этом я сам понимаю, что не могу играть всё время, если ещё не адаптировался. Уверен, 2018 год будет лучше.

В Бразилии у меня был отличный игровой ритм. Я много забивал и сразу после приезда в Россию действительно что-то получалось. Затем становилось всё холоднее».

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:23
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
Педро Роша: "Первые пять месяцев ушли на ознакомление с командой БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОНРАВИЛОСЬ ЗНАКОМИТЬСЯ С ГЛУШАКОВЫМ И ПРОМЕСОМ !" ГЫ-ГЫ
Дорогой мой, судя по Вашему нику, Вы сейчас за рулём, да и не только сейчас, а ПОСТОЯННО.
Занимайтесь своим любимым делом вождения автобуса, соблюдайте правила дорожного движения, поскольку у Вас всё таки пассажиры в салоне имеются и не пытайтесь во время движения отвлекаться на писанину всякой чуши.
СОБЛЮДЕНИЕ ПДД - превыше всего!
makkie
makkie
сегодня в 12:08
Человек приехал после сыгранных 60 матчей в Бразилии + акклиматизация и не самый удачный старт Спартака.
Должно прорвать Рошу, ждем-с!
Efimych
Efimych
сегодня в 11:58
дык ишшо гадков пяток на адаптацыю к россии
MAUS
MAUS
сегодня в 11:55
    MAUS
    MAUS ответил Don trambon
    сегодня в 11:53
    Don trambon:
    *гейс-париловоку* это что?) я в сленге спартачей не силён(
      LOpp
      LOpp ответил Don trambon
      сегодня в 11:28
      Don trambon:
      ознакомление с командой? это в каких труселях в баню к глушакову заходить?
      кто о чем, а вшивый о бане.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 11:27
      Давать по полгода на ознакомление с командой непозволительная роскошь. Тогда нужно было вводить что-то типа испытательного срока, со зряплатой вдвое меньше.
      Но у Федуна народная команда, и деньги на неё тоже народные...
      Don trambon
      Don trambon ответил MAUS
      сегодня в 11:27
      MAUS:
      Дон троль , тоже заинтересован в каких ему труселях в гейс-париловоку подкатить?!!!
      *гейс-париловоку* это что?) я в сленге спартачей не силён(
      Colonist
      Colonist
      сегодня в 11:24
        ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
        ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
        сегодня в 11:22
        Педро Роша: "Первые пять месяцев ушли на ознакомление с командой
        БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОНРАВИЛОСЬ ЗНАКОМИТЬСЯ С ГЛУШАКОВЫМ И ПРОМЕСОМ !"

        ГЫ-ГЫ
        FROLL 001
        FROLL 001
        сегодня в 11:18
        Педра:
        Первые пять месяцев ушли на ознакомление
        Вторые на адаптацию
        Третьи на ознакомление с банным комплексом
        Четвертые на полирование лавки
        Еще один сбитый летчик в эскадрильи пупсиков.
        MAUS
        MAUS ответил Don trambon
        сегодня в 11:13
        Don trambon:
        ознакомление с командой? это в каких труселях в баню к глушакову заходить?
          Дмитрий Аександров
          Дмитрий Аександров
          сегодня в 11:11
          Глушаков, баня, 7:0 - все как всегда и одни и те же?
          Don trambon
          Don trambon
          сегодня в 11:05
          ознакомление с командой? это в каких труселях в баню к глушакову заходить?
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