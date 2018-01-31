Педро Роша: «Первые пять месяцев ушли на ознакомление с командой и адаптацию»

Нападающий «Спартака» Педро Роша подвел итоги первого полугодия в составе «красно-белых». За это время бразилец сыграл 7 матчей в РФПЛ и забил 1 гол.

«Этот отрезок ушёл на ознакомление с командой и адаптацию. Мне нужно было понять стиль футбола.

В России более силовой и контактный футбол, больше прессинга. Человек быстрее адаптируется, если играет. Я же лишь четыре раза выходил в стартовом составе. Это немного задерживает адаптацию. При этом я сам понимаю, что не могу играть всё время, если ещё не адаптировался. Уверен, 2018 год будет лучше.

В Бразилии у меня был отличный игровой ритм. Я много забивал и сразу после приезда в Россию действительно что-то получалось. Затем становилось всё холоднее».