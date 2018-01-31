Райола не исключил, что Балотелли вернется в Италию

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, заявил, что игрок может вернуться в Италию. Действующий контракт 27-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.



«Возможность есть. Главное, чтобы у Марио было желание. А еще важно, чтобы нашелся клуб, который поверит в него.



Балотелли никогда не исключал своего возвращения в Италию. Возможно, я когда-то уже говорил об этом».



Ранее ходили слухи, что Марио Балотелли близок к переходу в «Ювентус».