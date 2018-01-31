Селихов: «„Амкар“ любят и хотят, чтобы он жил. И я этого хочу»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал тяжелое финансовое положение «Амкара». Напомним, что 23-летний футболист выступал за пермский клуб с 2014 по 2016 год.



«Будущее „Амкара“? Не вдавался в подробности. Но переписывался с ребятами, с тренером вратарей Владимиром Сычевым. Говорят, им дали гарантии, что до конца сезона все будет нормально. Но верю, что и дальше все будет хорошо. Потому что „Амкар“ уже давно закрепился в Премьер-Лиге. Это не клуб, который болтается туда-сюда.



„Амкар“ радует огромное количество людей в Пермском крае. Команду любят и хотят, чтобы она жила. И я этого хочу».