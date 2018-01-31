Эмери: «Пасторе сказал мне, что может уйти»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал о будущем полузащитника Хавьера Пасторе, которого уже давно ведет «Интер». Накануне Пасторе отыграл первый тайм матча Кубка Лиги с «Ренном» (3:2).

«Я говорил с Хавьером в понедельник. Он сказал мне, что может покинуть клуб, но был очень сосредоточен на матче с „Ренном“ и сыграл вовлеченно.

У меня есть свое мнение, и я его уже высказывал. Я хочу сохранить Пасторе. Дальше всё зависит от клуба и игрока. Большего я сказать не могу, это уже не входит в зону моей ответственности».