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Два стадиона России получили сертификат европейского качества

вчера, 13:00

Директор департамента устойчивого развития оргкомитета «Россия-2018» Милана Верхунова заявила, что московский стадион «Лужники» и арена «Санкт-Петербург» прошли экологическую сертификацию.

«Благодаря тому, что стадионы чемпионата мира 2018 строятся с учетом экологических и социальных критериев, они также окажут влияние на повышение качества жизни населения городов.

Помимо внедрения ресурсоэффективных технологий, ведутся работы по сохранению архитектурного наследия и биологического разнообразия, создается среда, доступная для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, формируются благоустроенные общественные пространства, развивается транспортная доступность, осваиваются прежде заброшенные территории, на прилегающий площади формируются современные комфортные микрорайоны. Такая практика станет не только важным элементом наследия чемпионата мира, но и позволит выйти на новый уровень экологической культуры в стране в целом».

Напомним, что «Лужники» примут семь матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе матч открытия и финал. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, игра 1/8 финала, полуфинал, а также встреча за третье место.

Недавно стало известно, что стадион «Санкт-Петербург» получил положительное заключение фитосанитарного контроля.

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Все комментарии
eaguar
eaguar
вчера в 16:54
Вот и хорошо .
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:36
В Питере на стадионе отстроили самый большой в мире женски туалет. Так не приходится долго ждать женщин после футбола.
kastites
kastites ответил Адвокат 76
вчера в 15:45
Адвокат 76:
Лужники по праву получили, что не скажешь про позор арену, её ещё долго времени ремонтировать и всякого рода переделывать будут вечность.
    kastites
    kastites
    вчера в 15:44
    Спартаку и цска такое и не снилось
    борька
    борька
    вчера в 15:30
    Процес пошел
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    вчера в 14:44
    Лужники по праву получили, что не скажешь про позор арену, её ещё долго времени ремонтировать и всякого рода переделывать будут вечность.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 13:37
    "Стадионы также окажут влияние на повышение КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ городов" Милана Верхунова,Вы что курите? Поделитесь. Видимо из-за того, что у нас стадионы не прошли экологическую аттестацию качество жизни людей не блещет. Ну теперь я спокоен.
    Мельгарехо
    Мельгарехо ответил spartach n1
    вчера в 13:28
    spartach n1:
    снизу это Дзюба?
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 13:24
    Директор департамента устойчивого развития оргкомитета «Россия-2018»
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Кто-то долго думал, придумывая такое название должности - творческая личность.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 13:20
    после строителей аммиак уже выветрился, ну хорошо.
    Аргeнтинeц
    Аргeнтинeц
    вчера в 13:08
    арена «Санкт-Петербург», кроме того, получила сертификат от Союза охраны птиц России
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 13:05
    Faustello
    Faustello
    вчера в 13:02
    Отличная новость!
    Чем больше стадионов, тем лучше футбол.
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