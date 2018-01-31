Два стадиона России получили сертификат европейского качества

Директор департамента устойчивого развития оргкомитета «Россия-2018» Милана Верхунова заявила, что московский стадион «Лужники» и арена «Санкт-Петербург» прошли экологическую сертификацию.



«Благодаря тому, что стадионы чемпионата мира 2018 строятся с учетом экологических и социальных критериев, они также окажут влияние на повышение качества жизни населения городов.



Помимо внедрения ресурсоэффективных технологий, ведутся работы по сохранению архитектурного наследия и биологического разнообразия, создается среда, доступная для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, формируются благоустроенные общественные пространства, развивается транспортная доступность, осваиваются прежде заброшенные территории, на прилегающий площади формируются современные комфортные микрорайоны. Такая практика станет не только важным элементом наследия чемпионата мира, но и позволит выйти на новый уровень экологической культуры в стране в целом».



Напомним, что «Лужники» примут семь матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе матч открытия и финал. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, игра 1/8 финала, полуфинал, а также встреча за третье место.



Недавно стало известно, что стадион «Санкт-Петербург» получил положительное заключение фитосанитарного контроля.