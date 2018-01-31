«Дженоа» может усилиться полузащитником «Фиорентины»

По данным из итальянских СМИ, руководство «Дженоа» желает заполучить полузащитника «Фиорентины» Карлоса Санчеса.



Сообщается, что клуб из Генуи намерен сегодня оформить переход 31-летнего футболиста. Сам Карлос желает покинуть стан «фиалок», чтобы попасть на чемпионат мира в составе сборной Колумбии. Санчес не получает достаточное количество игровой практики, на счету у хавбека всего 3 игры за флорентийский клуб в этом сезоне.



Напомним, что нападающий Пьетро Пеллегри недавно перешел из «Дженоа» в «Монако».